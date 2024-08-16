Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sonuç araştırması devam ediyor. 2024 DGS'ye katılan adaylar, sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusuna ve tercihler ne zaman yapılacak sorusuna cevap arıyor. Konuya ilişkin ÖSYM'den duyuru var mı? İşte son durum
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.
2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.
DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?
DGS sonuçlarının 14 Ağustos tarihinde açıklanacağı yönünde beklentiler vardı. Ancak söz konusu tarihte sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi.
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihleri ile ilgili henüz tarihler duyurulmadı. Konu hakkında tarih aralığı açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.