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MAREV Genel Başkanlığı'na Şevket Çelik getirildi

MAREV Genel Başkanlığı'na Şevket Çelik getirildi

13:1418/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın genel başkanlığına, vakıf kurucularından Avukat Şevket Çelik getirildi.
Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın genel başkanlığına, vakıf kurucularından Avukat Şevket Çelik getirildi.

1990 yılında İstanbul’da kurulan, kısa adı MAREV olan, Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın Ataşehir‘de bulunan Genel Merkezinde 10.05.2025 tarihinde yapılan genel kurulda vakfın genel başkanlığına, vakıf kurucularından Avukat Şevket Çelik 3 yıllığına başkan olarak seçildi.

1990 yılında İstanbul’da kurulan, kısa adı MAREV olan, Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın Ataşehir'de bulunan Genel Merkezinde 10.05.2025 tarihinde yapılan genel kurulda, vakfın genel başkanlığına, vakıf kurucularından Avukat Şevket Çelik 3 yıllığına başkan olarak seçildi. İstanbul merkez olmak üzere Bakırköy ,Ankara ve Mardin’de şubeleri bulunan Vakfın kuruluş felsefesi üniversite öğrencilerine karşılıksız burs ve eğitim öğretim destek olmak amacıyla kurulmuş olup, toplamda 1000 yakın öğrenciye burs vermektedir. MAREV Genel Başkanlığına seçilen Avukat Şevket Çelik 1974 Mardin doğumlu olup,2022-2024 yılları arası ,Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ,Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul Üyeliği İTÜ spor klübü yönetim kurulu üyesidir.


#MAREV
#Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı
#Şevket Çelik
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