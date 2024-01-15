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2024 dini günler ve resmi günler takvimi belli oldu! İşte yıl içinde yaşanacak en özel günlerin tarihleri...

2024 yılı dini günler ve resmi günler vatandaşlar tarafından önem verilen günlerdir. Bu günlerde işyerleri ve okullarda bazen tatil yaşanıyor. Dini günler; Bayram, Kandil ve Kadir Gecesi gibi tarihleri, resmi günler ise milli bayram, yılbaşı ve dini bayram gibi tarihleri içeriyor. Bu günlerde plan yapacak vatandaşlar sene içerisinde yer alan resmi ve dini tatil günlerini önceden bilmek istiyorlar. İşte 2024 takvimine göre dini günler ve resmi günler tarihleri haberimizde.

15:30 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
2024 Dini ve resmi günler
2024 Dini ve resmi günler

2024 Dini ve resmi günler belli oldu. Dini günler hicri takvime göre hesaplanıyor. Bu sebeple her yıl farklı günlere denk geliyor. Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili ile Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri Diyanet takvimine yer aldı. Yeni yıl hedeflerinizi oluşturup planlar yapmadan önce 2024 dini ve resmi günler takvimine göz atabilirsiniz.

2024 DİNİ VE RESMİ GÜNLER TAKVİMİ

2023 yılında resmi ve dini tatillerin çoğunlukla haftasonu günlerine denk gelmesi nedeniyle çalışanlar bu tatillerden çok faydalanamadı. 2024 yılında ise birçok tatil haftaiçi günlerine denk geliyor. İşte 2024 dini ve resmi günler takvimi....

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

Mirac Kandili: 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1.Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2.Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3.Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Kurban Bayramı Arefe Günü: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı



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#2024 takvim
6 saat önce
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