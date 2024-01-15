2024 Dini ve resmi günler belli oldu. Dini günler hicri takvime göre hesaplanıyor. Bu sebeple her yıl farklı günlere denk geliyor. Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili ile Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri Diyanet takvimine yer aldı. Yeni yıl hedeflerinizi oluşturup planlar yapmadan önce 2024 dini ve resmi günler takvimine göz atabilirsiniz.