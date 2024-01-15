2024 Dini ve resmi günler belli oldu. Dini günler hicri takvime göre hesaplanıyor. Bu sebeple her yıl farklı günlere denk geliyor. Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili ile Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri Diyanet takvimine yer aldı. Yeni yıl hedeflerinizi oluşturup planlar yapmadan önce 2024 dini ve resmi günler takvimine göz atabilirsiniz.
2024 DİNİ VE RESMİ GÜNLER TAKVİMİ
2023 yılında resmi ve dini tatillerin çoğunlukla haftasonu günlerine denk gelmesi nedeniyle çalışanlar bu tatillerden çok faydalanamadı. 2024 yılında ise birçok tatil haftaiçi günlerine denk geliyor. İşte 2024 dini ve resmi günler takvimi....
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma
Mirac Kandili: 6 Şubat 2024 Salı
Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi
Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma
Ramazan Bayramı Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1.Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2.Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3.Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Kurban Bayramı Arefe Günü: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi
2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı