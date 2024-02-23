24 Şubat 2024 Cumartesi İstanbul namaz vakitleri
24 Şubat 2024 Cumartesi İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 06:16
- Güneş: 07:40
- Öğle: 13:22
- İkindi: 16:24
- Akşam: 18:55
- Yatsı: 20:14
24 Şubat 2024 Cumartesi Ankara namaz vakitleri
24 Şubat 2024 Cumartesi Ankara ezan saatleri
İmsak: 06:00
Güneş: 07:23
Öğle: 13:07
İkindi: 16:10
Akşam: 18:40
Yatsı: 19:58
24 Şubat 2024 Cumartesi İzmir namaz vakitleri
24 Şubat 2024 Cumartesi İzmir ezan saatleri
İmsak: 06:24
Güneş: 07:45
Öğle: 13:30
İkindi: 16:35
Akşam: 19:05
Yatsı: 20:21
24 Şubat 2024 Cumartesi Antalya namaz vakitleri
24 Şubat 2024 Cumartesi Antalya ezan saatleri
İmsak: 06:10
Güneş: 07:29
Öğle: 13:16
İkindi: 16:22
Akşam: 18:52
Yatsı: 20:07
24 Şubat 2024 Cumartesi Bursa namaz vakitleri
24 Şubat 2024 Cumartesi Bursa ezan saatleri
İmsak: 06:16
Güneş: 07:39
Öğle: 13:22
İkindi: 16:24
Akşam: 18:55
Yatsı: 20:14
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.