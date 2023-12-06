Namaz nasıl kılınır, namazın önemi nedir? Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit olarak kılınan namazı ibadeti, tüm Müslümanlara farzdır. Namaz, geçmiş ümmetlere olduğu gibi Hz. Muhammed (s.a.v.) ümmetine de farz kılınmıştır. Namaz, İslam'ın en önemli ibadetidir. Abdest aldıktan sonra kılınan namazın kendi içinde farz ve sünnetleri vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ilmihalde yer alan bilgilere göre 'namaz nasıl kılınır, namazlar vakitlerine göre kaç rekat? sorularının yanıtlarını yazımızda ele aldık. İşte vakit namazı kılınışı resimli anlatımı ve namaz ezan saatleri.