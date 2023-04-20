Diyarbakır 5 günlük hava durumu
Diyarbakır’da sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından güneş kendisini gösterdi. Doludan dolayı bazı ekinler durumdan olumsuz etkilendi.
DİYARBAKIR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
YURTTA HAVA DURUMU
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege’nin kıyı kesimleri ile Batı ve Orta Akdeniz kıyı şeridi hariç tüm yurdun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, (Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, yurdun kuzeybatısında ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı; diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: