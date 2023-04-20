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Diyarbakır’da sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde kısa süreli etkili olan sağanak yağışın yerini doluya bırakması nedeniyle sokaklar beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde sağanak etkisini gösterirken, ilçe merkezinde ise önce yağmur ardından dolu yağışı etkisini gösterdi. Doluya dışarıda yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Dolu kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Diyarbakır 5 günlük hava durumu ve yurtta hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:15 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Diyarbakır 5 günlük hava durumu

Diyarbakır 5 günlük hava durumu

Diyarbakır’da sağanak yağış sonrası dolu etkisini gösterdi. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından güneş kendisini gösterdi. Doludan dolayı bazı ekinler durumdan olumsuz etkilendi.

DİYARBAKIR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Diyarbakır 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege’nin kıyı kesimleri ile Batı ve Orta Akdeniz kıyı şeridi hariç tüm yurdun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve (Artvin hariç) Doğu Karadeniz, (Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, yurdun kuzeybatısında ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı; diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

İstanbul:
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İzmir:
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana:
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya:
Parçalı ve çok bulutlu 21

Samsun:
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Trabzon:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Erzurum:
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14



#Diyarbakır
#hava durumu
#meteoroloji
#Doğu Anadolu
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