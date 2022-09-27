Özgün Doğalgaz faturası yardımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
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Doğalgaz faturası yardımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 26 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kış ayına girilirken doğalgaz yardımı başvuru şartlarını duyurdu.Peki, doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz faturası desteği için başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğandan yüzde 5 ek ödeme açıklaması
Doğalgaz fatura desteği

Doğalgaz yardımı başvuru şartları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen doğalgaz yardımı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlanan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık. Yeni başvuru döneminde ev sahipleri yanında kiracıları da doğal gaz desteği kapsamına aldık. Destek tutarını da hane başı 900 lira ile 2500 lira arasında olacak şekilde artırdık. Doğal gaz desteği alma hakkı olup da kronik hastası veya yaşam destek cihazı bulunan hanelere yapılan ödemeyi yüzde 5 ilave edilecektir.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız” demişti.

Doğal Gaz Tüketim Desteği’nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini hatırlatan Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak” dedi.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında, ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' dedi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak yardıma başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Doğalgaz Tüketim Desteği’ne https://www.turkiye.gov.tr/ail... adresinden başvuru yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde​
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeleri sıralarken, \"Bugün kabine toplantımız bayağı neşeliydi, canlıydı. Bakan arkadaşlarım bayağı iyi hazırlanmışlar. Milletimize belli müjdeleri verelim diye.\" ifadelerini kullandı.
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İLK MÜJDE ÇİFTÇİLERE
\"Çiftçilerimizin en önemli gider kalemleri arasında yer alan elektrik faturalarında KDV oranı yüzde 8'e düşerek üreticilerimize yıllık 3 milyar destek sağlamıştık.\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Güneş enerji santralleri teşvik ederek hem kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını, hem de üretim fazlasını ulusal sisteme satabilmelerinin yolunu açmıştık. Bugün de yeni bir düzenlemenin müjdesini veriyoruz.\" açıklamasında bulundu.
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ELEKTRİK FATURASI HASATTAN SONRA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankamız çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat döneminin sonunda yapacak.\" diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Çiftçilerimizin önceki dönemden kalan elektrik borçları için Ziraat Bankası vasıtasıyla kolaylık getiriyoruz. 5 yıl vade ve faizsiz geri ödeme imkanı ile çiftçilerimiz borçlarını kapatabilecek.

Enerji şirketlerimizle önceki dönem borçların gecikme cezası uygulanmadan, ana paradan bir bölümünü indirilmesi mutabakata varıldı. Enerji maliyetleriyle ilgili bu kolaylıkların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.\"
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ÇALIŞANLARA FATURA DESTEĞİ

\"Çalışanlara ödenen elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 TL'ye olan kısmına vergi muafiyete getiren, yurtdışında çalışan işçilere ödenen ücretleri istisna tutan üç düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum.\" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

Yardım programları, 2022'de ayırdığımız bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkarmıştık. Bu çerçevede prefabrik ev yapımı yardımını 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 200 bin liraya, ev onarım yardımını 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 100 liraya yükselttik.\"
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Sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara verildiği anlayışıyla sistemin sürekli geliştirildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

\"Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık. Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık.

Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.
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Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek.

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\"ÖĞRENCİLERİN BESLENME YARDIMINI 60 TL'YE ÇIKARTIYORUZ\"

Başvuran her öğrencimiz kredi, şartları tutan öğrencilerimiz burs alabilmektedir. Kredi ödemelerinin sadece ana para üzerinden yapılmasına ve geçmişteki borçların silinmesine ilişkin düzenleme ekim ayında Meclis gündemine gelecektir.
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Geçmişte gerginlik sebebi olan üniversite harçlarını biz kaldırdık. Üniversite öğrencilerine bir de müjde vermek istiyoruz, ek yerleştirmelerin devam ettiği, fiyatlarını değiştirmediğimiz yurtlarda kalan öğrencilerimizin beslenme yardımını 25 TL'den 60 TL'ye çıkartıyoruz.

Böylece beslenme yardımını 2,5 katlık artışla aylık 1800 TL'ye yükseltiyoruz. Amacımız öğrencilerimize yurtlarımıza kaliteli ve doyurucu yemek sunmaya devam etmektir.
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Geçtiğimiz hafta sonu Sakarya'da toplu açılış töreni vesilesiyle vatandaşlarımızla ardından da seçimlerde ilk defa oy kullanacak gençlerimizle bir araya geldik. Özellikle gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz buluşmada haklarına, özgürlüklerine, geleceklerine sahip çıkma iradelerini 2023'de sandıkta gösterme konusunda görmekten memnuniyet duydum.\"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde​
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada çiftçi, öğrenci ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik pek çok müjde verdi. "Bugün kabine toplantımız neşeliydi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin elektrik faturalarını hasat sonunda ödeyebileceğini belirtirken, öğrencilerin de beslenme yardımının artırıldığını duyurdu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdelerin detayları...
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