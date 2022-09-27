Doğalgaz faturası yardımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Doğalgaz yardımı başvuru şartları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen doğalgaz yardımı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlanan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık. Yeni başvuru döneminde ev sahipleri yanında kiracıları da doğal gaz desteği kapsamına aldık. Destek tutarını da hane başı 900 lira ile 2500 lira arasında olacak şekilde artırdık. Doğal gaz desteği alma hakkı olup da kronik hastası veya yaşam destek cihazı bulunan hanelere yapılan ödemeyi yüzde 5 ilave edilecektir.

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DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız” demişti.

Doğal Gaz Tüketim Desteği’nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini hatırlatan Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak” dedi.

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2022 DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında, ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' dedi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak yardıma başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Doğalgaz Tüketim Desteği’ne https://www.turkiye.gov.tr/ail... adresinden başvuru yapılabilecek.