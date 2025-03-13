DOĞUM İZNİ SON DURUM 2025: Annelerin doğum izni süresi uzatılacak mı, kaç gün olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM’de Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda yaptığı açıklamada, kadın çalışanlara yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bakan Işıkhan, doğum izni sürelerinin uzatılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve konunun Nüfus Politikaları Kurulunda ele alındığını söyledi. Yeni düzenlemenin detayları merakla bekleniyor.

DOĞUM İZNİ SÜRELERİ ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Doğum izni sürelerine ilişkin Bakan Işıkhan açıklamasında doğum izni sürelerinin daha da uzatılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını ve konunun Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alındığını belirtti.

Doğum izni süresinin kaç aya yükseltileceği henüz bilinmezken konu ile ilgili yeni gelişmeler geldikçe haberimiz güncellenecektir.