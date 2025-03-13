DOĞUM İZNİ SON DURUM 2025: Annelerin doğum izni süresi uzatılacak mı, kaç gün olacak?

Doğum izni süresine ilişkin yeni düzenleme beklentisi sürüyor. Mevcut uygulamaya göre annelere doğum öncesi ve sonrası toplamda 16 hafta izin veriliyor. Çocuk 1 yaşına gelene kadar ise ücretsiz izin hakkı bulunuyor. Ancak doğum oranlarının düşmesi ve aile ekonomisine etkileri nedeniyle, izin süresinin uzatılması gündeme geldi. Düzenlemeye ilişkin detaylar merakla bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM’de Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda yaptığı açıklamada, kadın çalışanlara yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bakan Işıkhan, doğum izni sürelerinin uzatılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve konunun Nüfus Politikaları Kurulunda ele alındığını söyledi. Yeni düzenlemenin detayları merakla bekleniyor.
DOĞUM İZNİ SÜRELERİ ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?
Doğum izni sürelerine ilişkin Bakan Işıkhan açıklamasında doğum izni sürelerinin daha da uzatılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını ve konunun Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alındığını belirtti.
Doğum izni süresinin kaç aya yükseltileceği henüz bilinmezken konu ile ilgili yeni gelişmeler geldikçe haberimiz güncellenecektir.
Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise 1,5 saatlik bir izin verildiğini belirten Işıkhan, bu konuya en son kurulan Nüfus Politikaları Kurulu'nda da ayrıntılı bir şekilde çalışıldığını bildirdi.