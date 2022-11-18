Özgün Dolanger Tatlısı Tarifi ( Elazığ, Gaziantep Yöresel Yemekleri)
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Dolanger Tatlısı Tarifi ( Elazığ, Gaziantep Yöresel Yemekleri)

Baklavalık yufkaların döndürülerek yapıldığı ve içine konan irmikle kadifemsi bir tata erişen dolangel tatlısı Elazığ ve Gaziantep yörelerinde sevilerek tüketiliyor. Daha çok cevizle yapılan dolanger tatlısı hazır baklava yufkası ile kolayca hazırlanabiliyor. Peki, dolanger tatlısı nasıl yapılır? İşte, Elazığ dolanger tatlısı tarifi ve malzemeleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolanger (dolangel) tatlısı nasıl yapılır, içine ne konur, malzemeleri neler? Dolanger tatlısı nerenin?
Dolanger tatlısı

Dolanger tatlısı, burma baklavaya benzerliğiyle biliniyor. Elazığ'nın en sevilen lezzetlerinden olan dolanger tatlısı baklava yufkası ile yapılıyor. Üzeri nar gibi kızaran dolanger tatlısını yiyenler bu lezzete hayran kalıyor.

DOLANGER TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

14 adet hazır baklava yufkası

1.5 su bardağı ceviz içi

100 gr eritilmiş tereyağı

5 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

Şerbet için:

1.5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

DOLANGER YAPILIŞI

Baklava yufkasının bir katını uzunlamasına tezgaha dizin.

İkinci yufkayı birinci yufkanın üzerine koyup sonra da 15 cm kadar aşağıya doğru çekerek kaydırın.

Bu bölüme eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı sürün.

Yufkanın alt kısmına 1-2 yemek kaşığı kadar çekilmiş ceviz içinden serpiştirin.

Oklavayı yufkaların ceviz serptiğiniz alt ucuna koyun.

Gevşek bir şekilde rulo yapın.

Ardından yufkaları iki ucundan tutup ortaya doğru büzüştürün ve oklavayı çekin.

Aynı işlemi yufkalar ve iç harcı bitene kadar tekrarlayın.

Fırın tepsisine yan yana dizerek kalan yağı yufkaların üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Diğer yandan şerbetini hazırlayın.

Serbeti için; şeker ve suyu bir tencerede kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Kaynamaya başladığında limon suyunu damlatın ve iki dakika sonra altını kapatıp şerbeti soğumaya bırakın.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve şerbetini çekince dilimleyerek servis edin.

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