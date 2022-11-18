Masterchef Keledoş Tarifi (Van Yöresel Yemeği)

Keledoş veya Kələkoş Türkiye'nin doğusunda bilinen, kimisine göre Ağrı, Bitlis kimisine göre Van veya Muş yöresine ama genel anlamda Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Murat-Van bölümüne ait yöresel bir yemektir. Bu yöresel lezzet hazırlanırken baklagiller ayrı olarak pişiriliyor ve ardından birleştirilmesiyle yaklaşık bir saatte hazırlanıyor.

KELEDOŞ TARİFİ

Malzemeler

Kavurma eti

Yarım su bardağı nohut

1 su bardağı den (Döğme)

Yarım su bardağı yeşil mercimek

İki avuç ak pancar

3 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı kurut

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KELEDOŞ YAPILIŞI

Nohut ve döğme bir tencerede haşlanmaya bırakılır. Pişmesine yakın yeşil mercimek konur, hepsi piştikten sonra içine akpancar ve kavurma eti konur. 10-15 dakika kaynatılır. Malzeme iyice pişer, ezilmiş kurut kaynayan tencereye dökülür muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Ocaktan indirilir, üzerine tereyağı konulur bu yağ yemeğin sıcağı ile erir daha sonra servis yapılır.