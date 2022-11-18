Özgün Masterchef Keledoş Tarifi (Van Yöresel Yemeği)
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Masterchef Keledoş Tarifi (Van Yöresel Yemeği)

Keledoş, Van mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri. Özel bir ot ve kurut adı verilen kurutulmuş yoğurtla yapılan keledoş yapımında tabir edilen nohut, aşurelik buğday ve çökelek de kullanılıyor. Baharat ağırlıklı ister acılı ister acısız yenilen bir yemek olan keledoş, Doğu Anadolu Bölgesi'nin vazgeçilmez yemeklerindendir. Keledoş nasıl yapılır, içine neler konur? İşte nefis keledoş yemeği yapılışı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Keledoş nedir, nasıl yapılır? Keledoş tarifi, malzemeleri, yapılışı
Keledoş

Keledoş veya Kələkoş Türkiye'nin doğusunda bilinen, kimisine göre Ağrı, Bitlis kimisine göre Van veya Muş yöresine ama genel anlamda Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Murat-Van bölümüne ait yöresel bir yemektir. Bu yöresel lezzet hazırlanırken baklagiller ayrı olarak pişiriliyor ve ardından birleştirilmesiyle yaklaşık bir saatte hazırlanıyor.

KELEDOŞ TARİFİ

Malzemeler

Kavurma eti

Yarım su bardağı nohut

1 su bardağı den (Döğme)

Yarım su bardağı yeşil mercimek

İki avuç ak pancar

3 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı kurut

KELEDOŞ YAPILIŞI

Nohut ve döğme bir tencerede haşlanmaya bırakılır. Pişmesine yakın yeşil mercimek konur, hepsi piştikten sonra içine akpancar ve kavurma eti konur. 10-15 dakika kaynatılır. Malzeme iyice pişer, ezilmiş kurut kaynayan tencereye dökülür muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirilir. Ocaktan indirilir, üzerine tereyağı konulur bu yağ yemeğin sıcağı ile erir daha sonra servis yapılır.

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