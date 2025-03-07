Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin" tebliğlerine göre, artık araç alım satımı hariç menkul satış sözleşmelerinde ödemeler döviz cinsinden ya da dövize endeksli yerine getirilebilecek.

Resmi Gazete'de tebliğ edilen karara göre; "Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli kararlaştırmaları mümkündür" denildi.

Hakan Kara: Şirketleri rahatlatacaktır

Hazine’nin döviz ile menkul alım satımlarına yönelik kararını ekonomistler yorumladı. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, TCMB eski başekonomisti Hakan Kara X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şirketler kendi aralarındaki birçok satış sözleşmesini dövizle veya endeksli yapamıyordu bu da kur riskini fazla fazla fiyatlamalarına veya kur alım satım farkını iki kere ödemelerine yol açıyordu.Aşağıdaki düzenleme bu verimsizliği gidermek açısından şirketleri rahatlatacaktır." dedi.