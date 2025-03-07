Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Ağaçören-Sarıyahşi İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için güzergaha isabet eden taşınmazlarla, proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Gerze TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Afyon1-Uşak Brş.N.-Karma OSB Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında projelerin güzergahlarına isabet eden taşınmazlar ile Malatya'da bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Keban Şalt-2-Malorsa TM Brş. Yazıhan Havza TM EİH Brş. Noktasına Saplama (T Bağlantı) DDY Yazıhan TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında ilgili kararda bilgileri yer alan taşınmazlarda, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma yapılacak.