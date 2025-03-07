Araç sahipleri dikkat: Benzine bir indirim daha geldi

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerin küresel piyasalara oynaklık ve belirsizlik getirmesiyle Ekim ayından bu yana en büyük haftalık düşüşe doğru gidiyor.





Brent petrol 70 doların altında





Brent varil başına 70 doların altında işlem gördü ve vergilerin talebi azaltacağı endişesiyle hafta boyunca yaklaşık yüzde 5 düştü. ABD Ham Petrolü 66 dolara yakın seyretti. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.





Benzinin litre fiyatına salı günü ortalama 1 lira 04 kuruşluk indirimden sonra bugün 1 lira 98 kuruş indirim daha geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı. Motorin grubunda ise fiyat değişimi olmadı.











