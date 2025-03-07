İstihdamda bir milyon kadına pozitif ayrımcılık

İŞKUR aracılığıyla yürütülen proje sayesinde bugüne kadar 1 milyona yakın kadın istihdama kazandırıldı. Kamu, özel sektör, kooperatifler ve STK’lar düzenledikleri fuarların yanı sıra diğer alanlarda hayata geçirdikleri uygulamalarla kadınlara uygun mesleği bulmaları konusunda yardımcı oldu. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'nde ilave olarak çocuk bakım desteği de sunuldu.

İşverenlere her kadın işçi için en fazla 90 gün olmak üzere aylık 32 bin 500 TL’ye kadar ücret desteği sağlandı. Ayrıca 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadın çalışanlara aylık 7 bin 500 TL bakım desteği de verildi. Her Meslekte Kadın Eli Projesi kapsamında da TIR şoförlüğü, maden işleri gibi alanlarda düzenlenen işbaşı eğitim programları ve kurslarda günlük cep harçlıkları yüzde 30 artırımlı ödendi. İşbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kursu katılımcılarına günlük 850 TL ödeme yapıldı. Proje kapsamında kadın katılımcılar aylık 28 bin 736 TL’ye kadar zaruri gider ödemesi alarak eğitim aşamasında ihtiyaçlarını karşıladı.