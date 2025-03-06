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Merkez Bankası rezervleri 165,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 165,4 milyar dolar oldu

15:236/03/2025, Perşembe
AA
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Merkez Bankası toplam rezervleri, 165 milyar 417 milyon dolara düştü.
Merkez Bankası toplam rezervleri, 165 milyar 417 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 28 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 578 milyon dolar azalışla 165 milyar 417 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 28 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 941 milyon dolar düşüşle 94 milyar 757 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Şubat'ta 97 milyar 698 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 638 milyon dolar azalışla 72 milyar 297 milyon dolardan 70 milyar 659 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 578 milyon dolar azalışla 169 milyar 995 milyon dolardan 165 milyar 417 milyon dolara düştü.
#Merkez Bankası
#TCMB
#Rezerv

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