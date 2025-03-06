Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Merkez faizciden yana mı üreticiden yana mı olacak

Merkez faizciden yana mı üreticiden yana mı olacak

04:006/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklamak için bugün toplanacak. En az 7 puan indirime gitmesi beklenen Merkez vereceği kararla, yatırım ve istihdamdan yana mı, yoksa yüksek faizle servet biriktiren lobiden yana mı olduğunu ortaya koyacak.

Sanayicilerin, üreticilerin merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor. Geçtiğimiz ayı toplantı yapmadan geçiren Merkez Bankası’ndan 7 puanın üzerinde faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

ENFLASYON DÜŞÜYOR FAİZ DE ARTIK İNMELİ

Faiz indirimine Aralık 2024'te başlayan Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e çekmiş, en son toplantı yaptığı ocak ayında da iş dünyasının güçlü faiz indirim beklentisine rağmen, indirimi 250 baz puanla sınırlı tutmuştu. Ocak ve şubat ayı verileriyle yüzde 40'ın altına, yüzde 39,05'e gerileyen enflasyon da Merkez Bankası'nın iş dünyasının beklentileri doğrultusunda indirim yapması için elini güçlendirdi.

ÜRETİCİ: FAİZ DÜŞERSE ÇARKLAR İŞLER

Finansman yükü altında ezilen üreticiler umutlu ama temkinli. Yüksek faizle krediye erişemeyen, yatırım yapamayan üreticiler artık rahat bir nefes almak istediğini belirtiyor. Üreticiler faizlerin güçlü bir şekilde düşmesi durumunda fabrikaların tekrar canlanacağını istihdamın artacağını ifade ediyor.

FAİZ LOBİSİ Mİ ÜRETEN TÜRKİYE Mİ?

Sanayiciler, faiz indirimin yetersiz olması durumunda, yatırım yapmadan, risk almadan paradan para kazanarak servet biriktiren faiz lobisinin kazanacağını, kendilerinin ise yine yüksek maliyetlerle boğuşarak yatırım yapmak yerine beklemeyi tercih edeceğini vurguluyor. Merkez Bankası’nın vereceği kararla ya üretimle Türkiye’nin büyümesinin önünü açacağı ya da faizcinin kasasının dolmaya devam edeceğini belirtiyor.



#Merkez Bankası
#Faiz
#Para Politikası Kurulu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii Spor canlı izle: PSG Liverpool maçı canlı izle-Maç kaç kaç?