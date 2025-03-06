Merkez faizciden yana mı üreticiden yana mı olacak

Sanayicilerin, üreticilerin merakla beklediği Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor. Geçtiğimiz ayı toplantı yapmadan geçiren Merkez Bankası’ndan 7 puanın üzerinde faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

ENFLASYON DÜŞÜYOR FAİZ DE ARTIK İNMELİ

Faiz indirimine Aralık 2024'te başlayan Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e çekmiş, en son toplantı yaptığı ocak ayında da iş dünyasının güçlü faiz indirim beklentisine rağmen, indirimi 250 baz puanla sınırlı tutmuştu. Ocak ve şubat ayı verileriyle yüzde 40'ın altına, yüzde 39,05'e gerileyen enflasyon da Merkez Bankası'nın iş dünyasının beklentileri doğrultusunda indirim yapması için elini güçlendirdi.

ÜRETİCİ: FAİZ DÜŞERSE ÇARKLAR İŞLER

Finansman yükü altında ezilen üreticiler umutlu ama temkinli. Yüksek faizle krediye erişemeyen, yatırım yapamayan üreticiler artık rahat bir nefes almak istediğini belirtiyor. Üreticiler faizlerin güçlü bir şekilde düşmesi durumunda fabrikaların tekrar canlanacağını istihdamın artacağını ifade ediyor.

FAİZ LOBİSİ Mİ ÜRETEN TÜRKİYE Mİ?

Sanayiciler, faiz indirimin yetersiz olması durumunda, yatırım yapmadan, risk almadan paradan para kazanarak servet biriktiren faiz lobisinin kazanacağını, kendilerinin ise yine yüksek maliyetlerle boğuşarak yatırım yapmak yerine beklemeyi tercih edeceğini vurguluyor. Merkez Bankası’nın vereceği kararla ya üretimle Türkiye’nin büyümesinin önünü açacağı ya da faizcinin kasasının dolmaya devam edeceğini belirtiyor.







