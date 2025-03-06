Depremden etkilenen mükellefler için e-defter yükleme süreleri uzatıldı

Buna göre, deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerle, mükellefiyet kaydı belirtilen yerler dışında olmakla birlikte söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi olan 6 Şubat 2023 itibarıyla "Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" bulunması dolayısıyla mücbir sebep kapsamında değerlendirilen ve mücbir sebep hali 30 Kasım 2024'te sona eren mükelleflerden e-defter uygulamasına dahil olanların dosyalarına ilişkin işlemlerinin süreleri yeniden belirlendi.