En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,75 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,21 ile orman kağıt basım oldu.