Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Borsa güne yükselişle başladı: Açılışta en çok hangi sektör kazandırdı?

Borsa güne yükselişle başladı: Açılışta en çok hangi sektör kazandırdı?

10:176/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Analistler, BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.450 puanın direnç, 10.200 ve 10.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Analistler, BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.450 puanın direnç, 10.200 ve 10.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80’lik artışla 10.269,90 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,75 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,21 ile orman kağıt basım oldu.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 81,05 puan ve yüzde 0,80 artışla 10.269,90 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,75 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,21 ile orman kağıt basım oldu.


Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,94 değer kazanarak 10.188,85 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamalarının etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.


Ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.


Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.


Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini bildirdi.


Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.450 puanın direnç, 10.200 ve 10.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


#açılış
#BIST 100 endeksi
#Borsa İstanbul
#Piyasalar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Rakam netleşiyor: İşte ikramiye zammında öne çıkan 3 rakam