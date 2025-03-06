Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari alanda izlediği korumacı tutumunun küresel ekonomi üzerindeki etkileri yatırımcıların odağında bulunurken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başlayan ABD yönetimi, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında ülkeye gelen otomobillere bir aylık muafiyet tanınacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın, Stellantis, Ford ve General Motors ile görüştüğünü belirterek, şirketlerden gelen talep üzerine ekonomik bir dezavantaj yaşanmaması için muafiyet tanındığını aktardı.

Leavitt, ayrıca Trump'ın başka muafiyet taleplerini dinlemeye de açık olduğunu ifade etti.

Analistler, Trump yönetiminin bu adımının, daha fazla tarife muafiyetinin müzakere edilebileceğine yönelik bir işaret olarak yorumlandığını belirtti.

Öte yandan, tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceğine ilişkin görüşleri varlığını korurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitabı, tarifelerin fiyatlara etkisine yönelik endişeleri ortaya koydu.

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, "Çoğu bölgede temas kurulan kişiler girdiler üzerindeki potansiyel gümrük vergilerinin fiyatları artıracağı öngörüsünde bulunurken, firmaların fiyatları önceden yükselttiğine dair münferit raporlar da mevcut." ifadesi kullanıldı.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de özel sektör istihdamı, şubatta 77 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Beklentilerin altında kalan özel sektör istihdamındaki artışın dünyanın en büyük ekonomisindeki yavaşlama endişelerini desteklediğini belirten analistler, tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise şubatta aylık bazda 0,7 puan artışla 53,5'e yükseldi. Endeks, hizmet sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret etti.

ABD'de fabrika siparişleri de ocakta yüzde 1,7 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,73 ile aralık ayının ilk haftasından bu yana en düşük seviyesine inerken, başvurular yüzde 20,4 arttı.

Söz konusu veri akışı ve gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) haziran ayında 25 baz puan indirime gideceğine yönelik ihtimal yüzde 95 seviyesine yükseldi.

Bu gelişmelerin ardından, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan yükselişle yüzde 4,33 seviyesinde, dolar endeksi ise yüzde 1,3 düşüşle 104,4 seviyesinde dengelendi.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 922 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 919 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise güne önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 69,50 dolardan başladı.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,12, Nasdaq endeksi yüzde 1,46 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,14 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, kararın açıklanmasının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Öte yandan, Avrupa endekslerinde savunma hisseleri öncülüğündeki alıcılı seyir dikkati çekerken, Avrupa ülkelerinin 10 yıllık devlet tahvili faizleri yükselmeye devam ediyor.

Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) savunma harcamalarını artıracaklarına yönelik açıklamaları piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, konuya ilişkin haber akışı izlenmeye devam ediyor.

AB üyesi ülkelerin liderleri bugün Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü zirvede bir araya gelerek Ukrayna'ya destek ve savunma harcamalarını artırmanın yollarını masaya yatıracak.

Avrupa'nın savunma yatırımları ve harcamalarını artırması gerektiğini sık sık ifade eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün liderlere 800 milyar avro değerindeki savunma paketini ve yeniden silahlanma planını sunacak.

Analistler Avrupa'nın savunma harcamaların artıracağına yönelik haber akışının savunma şirketlerine olan ilgiyi artırdığını belirtti.

Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 3,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,56 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,08 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında ise pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD'nin tarifeler konusunda müzakereye açık olduğuna yönelik iyimserlikler ile Çinli teknoloji firmalarına olan ilgi risk iştahını besliyor.

ABD'nin USMCA kapsamında ülkeye gelen otomobillere bir aylık muafiyet açıklaması ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in tarifeler konusunda ılımlı mesajları piyasaların müzakerelere ilişkin umutlarını besledi.

Öte yandan, Çin'de yapay zeka alanında artan iyimserliklerin etkisiyle Hong Kong'da işlem gören teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artış dikkati çekti.

Önde gelen teknoloji firmalarından Alibaba'nın hisseleri yüzde 7,3, video oyunları firması Tencent'in hisseleri yüzde 5,9, çevrimiçi hizmetler firması Meituan'ın hisseleri yüzde 4,8 ve bilgisayar üreticisi Lenovo Gruop'un hisseleri 4,7 artışla işlem görüyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra artan risk iştahının tahvillerden çıkışları desteklemesiyle bölge genelinde tahvil faizleri yükselirken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,50 ile 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,6 değer kazandı.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,94 değer kazanarak 10.188,85 puandan tamamlarken, bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 36,4196'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,4350 seviyesinden işlem görüyor.