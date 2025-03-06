Faiz düştükçe yatırım artıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, faizler geriledikçe yatırım iştahının artmaya başladığını söyledi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen Texhibition İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı kapılarını 7'nci kez ziyaretçilerine açtı. 125 ülkeden 25 binin üzerinde katılımcı ve 500'ü aşkın firmanın yer aldığı fuarın açılışında konuşan Bakan Bolat, "Türk tekstili artık bir dünya markası oldu. Aranılan, istenilen ve rekabet gücü yüksek ürünler olarak göğsümüzü kabartıyor" dedi.

AB'DE TALEBİN AZALMASI MORALLERİ BOZMASIN

Avrupa Birliği'nde (AB) talebin düşmesi ve durgunluğun artması gibi gelişmelerin tekstil sektörünü olumsuz etkilediğini kaydeden Bolat, "Burada asla moralleri bozmamak lazım. Çünkü nereden nereye geldiğimiz ortada. Dünyada çırçır, iplik, kumaş, konfeksiyon, aksesuar, deri, halı ve ev tekstili anlamında entegre üretim ve ihracat kapasitesine ve kabiliyetine sahip iki ülke var; birisi Türkiye, diğeri Çin. Bu gerçeği unutmayalım. Yaptığımız ve elde ettiğimiz başarıların üzerine yenilerini katmak için canla başla mücadele edeceğiz. 1,1 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor, istihdam ediliyor. Yine 70 bine yakın işletme bu sektörde iştigal etmekte ve ülkemizin toplam iş gücü istihdamının yüzde 7'si bu sektördedir" diye konuştu.

KREDİ MALİYETLERİ DAHA DA UCUZLAYACAK

Faizler geriledikçe yatırım iştahının da artığına dikkat çeken Bolat, şu değerlendirmeyi yaptı: "Merkez Bankamız Para Politikası Kurulu'nu yüzde 39'luk enflasyonla topluyor. Oradan sevindirici bir karar çıkmasını bekliyoruz. Bu, sizlere vereceğimiz ihracat reeskont kredi maliyetlerinde, esnaflara verdiğimiz kredilerde ciddi bir indirim sağlayacak. Göreceksiniz yaza doğru çok daha gerilere gelen finansman maliyetleriyle karşılaşacağız ve bunlar sizlerin yatırım ve işletme ihtiyacını karşılamada çok yardımcı olacak. Yine tekstil, giyim, deri, ayakkabı ve mobilya olmak üzere istihdam yoğun sektörlere verdiğimiz ihracat prefinansman kredisinden 1 milyar lirayı sizlere ayırdık. Finansman maliyeti yüzde 36'dan yüzde 28,83'e düşmüştü. Perşembeden sonra da finans maliyetinde biraz daha düşüşler gerçekleşecek."

Dünya tekstilinden %4 pay alıyoruz

Türkiye olarak dünya tekstilinden yüzde 4 pay aldıkları bilgisini veren Bolat, "Tekstil, giyim ve konfeksiyon olarak dünyada 6'ncı, Avrupa Birliği'nde tedarikçi olarak 3'üncü sıradayız" dedi. Tekstil ve hazır giyim sanayisinin geçen yıl ihracatta 32,1 milyar doları aştığını ifade eden Bolat, "Bu rakama halı, ev tekstili, deri ürünleri ve aksesuarlarının eklenmesi halinde 36 milyar dolar civarına yükseliyor. Tekstil sektörünün ilk 2 aylık ihracatı 1 milyar 570 milyon doları aştı" diye konuştu.







