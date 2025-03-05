Bakan Bolat: Tekstil ihracatında 1 milyar 570 milyon doları 2 ayda aştık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Texhibition İstanbul Fuarı'nın açılışında konuştu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı açılış töreninde konuştu. Bolat, "Dünyada, tekstil ve giyim konfeksiyon olarak 6'ncı ve Avrupa Birliği'nde tedarikçi olarak 3'üncü sıradayız. Tekstil sektöründe 1 milyar 570 milyon doları 2 ayda aştık" dedi.
Ticaret Bakanlığı
'nın himayesinde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 500'ü aşkın firmanın katıldığı Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ile İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıldı
Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ve çok sayıda iş insanıyla davetliler katıldı.
'Tekstil sektöründe 1 milyar 570 milyon doları 2 ayda aştık'
'Tekstil sektöründe 1 milyar 570 milyon doları 2 ayda aştık'
Açılış töreninde konuşan Bakan Bolat, şunları söyledi;
"Bugün Texhibition'da 125 ülkeden 25 binin üzerinde ziyaretçi ve 500'ün üzerinde katılımcının burada olması gerçekten büyük bir başarı. Tekstil, giyim çok önemli bir sektör. dünya ihracatının yüzde 4'ünü oluşturuyor. 875 milyar dolarlık bir ticaretten bahsediyoruz dış ticaret olarak. Burada biz Türkiye olarak yüzde 4'lük bir pay alıyoruz. Dünyada, tekstil ve giyim konfeksiyon olarak dünyada 6'ncı ve Avrupa Birliğinde tedarikçi olarak 3'üncü sıradayız. Bu noktada bizim sanayimiz, gıda ve tekstille başlamıştı. Bugün komplike teknolojisi yüksek bir sürü sanayilere kavuştuk ve rekabet ediyoruz. Bu anlamda, tekstil ve giyim sanayimiz geçen yıl ihracatta 32 milyar 100 milyon doları aştı. Buna halı, ev tekstili, deri ürünleri ve aksesuarları da eklersek; bu rakam 35-36 milyar dolar civarında olmaktadır. Tekstil açıkladık TİM Başkanımız Mustafa Bey ile. Orada da sektör ihracatımız ve konfeksiyon ihracatımız, yıla Ocak Şubat olarak başladı ve tekstil sektöründe 1 milyar 570 milyon doları 2 ayda aştık. Aşağı yukarı geçen yılın rakamıyla stabil. Konfeksiyon sektörünü de, yüzde 5 civarında bir azalışla başladık ama mevsimsel faktörleri, dönemsel siparişleri de dikkate alarak bunları söylüyoruz.
Denim kumaştan da bahsetmek istiyorum. Dünyada 4'üncü, Avrupa'da 1'inci sıradayız. 1 milyon 100 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor yine 70 bine yakın işletme bu sektörde iştigal etmekte. Ülkemizin toplam iş gücü istihdamının yüzde 7'si bu sektördedir. O nedenle biz hükümet olarak Sanayi Bakanlığı olarak, Ticaret Bakanlığı olarak, tekstilde, konfeksiyonda ve diğer sektörlerde de sizler için üretimimizin istihdamımızın artması için var gücümüzle çalışııyoruz. Ay geçmiyor ki yeni bir program, yeni bir teşvik, yeni bir destek açıklamayalım. Ticaret Bakanlığı olarak tekstil ve hammaddeler sektöründe, 19 adet aktif URGE(Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) programını destekliyoruz. 12 firmanın 12 markasını Turquality programıyla destekliyoruz. Marka programıyla 12 firmanın 12 markasını daha destekliyoruz."
'Para Politikasi Kurulu'nda sevindirici bir karar bekliyoruz'
'Para Politikasi Kurulu'nda sevindirici bir karar bekliyoruz'
Bakan Bolat nüfus ve istihdam artış oranlarından da söz ederek,
"Büyüme rakamımız açıklandı, yüzde 3,2 büyüdük, dengeli bir büyüme. Bunun 3/1'i net mal ve hizmet ihracat katkısından geldi; 1,1 puan. 1 puanı yatırımlardan geldi, yatırım iştahı artmaya başladı. Faizler geriledikçe yatırım iştahı da artıyor. Pazartesi günü açıklanan ve TÜFE'de son 20 ayın en düşük rakamına gerilediğimiz yüzde 39'luk enflasyonla, Merkez Bankamız perşembe günü Para Politikası Kurulu'nu rutin bir şekilde toplayacak, oradan sevindirici bir karar çıkmasını bekliyoruz. Bu sizlere vereceğimiz ihracat reeskont kredi maliyetlerinde ciddi bir indirim sağlayacak. Yine esnaflara verdiğimiz kredilerde ciddi bir indirim sağlayacak. Göreceksiniz, yaza doğru çok daha gerilere gelen finansman maliyetleriyle karşılaşacağız ve bunlar sizlerin yatırım ve işletme ihtiyacını karşılamada çok yardımcı olacak. Sanayi Aralık'ta 5 büyüdü; istihdam yüzde 8,4 ile Ocak ayında son 13 yılın en düşük işsizlik oranına geriledi. İstihdam sayısı 32,5 milyona yükseldi. 2002'de devraldığımızda Türkiye'de 20,5 milyon istihdam vardı. Üstüne 12 milyon yeni istihdam kattık. Türkiye'nin nüfusu yüzde 30 büyüdü, istihdam sayımız yüzde 50'den fazla büyümüş oldu bu süreçte. Bunun yanında ihracatı, dış ticaret verilerini, dün birlikte Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde TİM Başkan ve yönetimiyle açıkladık. Şubat ayı stabil geldi, çok küçük bir düşüş, 300 milyon dolar. Sebebi de geçen yıl Şubat 29 çekti. Daha fazla çalışma günü vardı. Bu yıl Şubat 28 çekti, daha az çalışma günü vardı. Bunun bize kaybı 1 milyar dolardı. Onun için aslında bizim ihracatımız Şubat‘ın 28 mukayeselerine göre yaklaşık 900 milyon dolara yakın bir artış da olması gerekiyordu"
diye konuştu.
'Hibe desteğini 13 milyon 645 bin liraya çıkardık'
'Hibe desteğini 13 milyon 645 bin liraya çıkardık'
Bolat sağlanan kaynak desteklerine de değinerek şöyle konuştu;
"Biz bakanlık olarak 77 madde ve eylemden oluşan İhracat Eylem Planı'nı sizlerle paylaştık. Geçen yıl 24.7 milyar lira olan ihracatçılara sağladığımız destekleri, bu yıl 33 milyar liraya çıkardık. Yine, 1 milyar lirası tekstil, giyim, deri, ayakkabı ve mobilya olmak üzere istihdam yoğun sektörlere verdiğimiz, ihracat ve finansman kredisinden 1 milyarı sizlere ayırdık.
Finansman maliyeti yüzde 36'dan yüzde 28,83'e düşmüştü. Perşembeden sonra da maliyetlerde biraz daha düşüşler gerçekleşecek diye ümit ediyoruz. Avrupa'ya ihracat yapmak için Yeşil Mutabakata uyum önemli. Size, bakanlık olarak 10 milyon lira olarak verdiğimiz hibe desteğini 13 milyon 645 bin liraya çıkardık 2025'te, eğitim ve danışmanlık giderleri için masrafların yüzde 50'sini aşmamak kaydıyla. Eximbank, bu yıl ihracat finansman kredisi sağlamak için 50 milyar doları aşacak. İGE, 1-2 gün önce müjdeledik 36 milyar liralık yeni kefalet paketini size hazırlıyor. Hükümetimiz, KOSGEB marifetiyle tam 30 milyar TL, tekstil, giyim, deri, ayakkabı, mobilya sektörlerine istihdam desteği sağladı.
İşçi başına 2 bin 500 lira kaynak sağladı, başvurular başladı. Bu da çok önemli bir kaynak desteği."
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