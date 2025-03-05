Bakan Bolat: Tekstil ihracatında 1 milyar 570 milyon doları 2 ayda aştık

"Büyüme rakamımız açıklandı, yüzde 3,2 büyüdük, dengeli bir büyüme. Bunun 3/1'i net mal ve hizmet ihracat katkısından geldi; 1,1 puan. 1 puanı yatırımlardan geldi, yatırım iştahı artmaya başladı. Faizler geriledikçe yatırım iştahı da artıyor. Pazartesi günü açıklanan ve TÜFE'de son 20 ayın en düşük rakamına gerilediğimiz yüzde 39'luk enflasyonla, Merkez Bankamız perşembe günü Para Politikası Kurulu'nu rutin bir şekilde toplayacak, oradan sevindirici bir karar çıkmasını bekliyoruz. Bu sizlere vereceğimiz ihracat reeskont kredi maliyetlerinde ciddi bir indirim sağlayacak. Yine esnaflara verdiğimiz kredilerde ciddi bir indirim sağlayacak. Göreceksiniz, yaza doğru çok daha gerilere gelen finansman maliyetleriyle karşılaşacağız ve bunlar sizlerin yatırım ve işletme ihtiyacını karşılamada çok yardımcı olacak. Sanayi Aralık'ta 5 büyüdü; istihdam yüzde 8,4 ile Ocak ayında son 13 yılın en düşük işsizlik oranına geriledi. İstihdam sayısı 32,5 milyona yükseldi. 2002'de devraldığımızda Türkiye'de 20,5 milyon istihdam vardı. Üstüne 12 milyon yeni istihdam kattık. Türkiye'nin nüfusu yüzde 30 büyüdü, istihdam sayımız yüzde 50'den fazla büyümüş oldu bu süreçte. Bunun yanında ihracatı, dış ticaret verilerini, dün birlikte Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde TİM Başkan ve yönetimiyle açıkladık. Şubat ayı stabil geldi, çok küçük bir düşüş, 300 milyon dolar. Sebebi de geçen yıl Şubat 29 çekti. Daha fazla çalışma günü vardı. Bu yıl Şubat 28 çekti, daha az çalışma günü vardı. Bunun bize kaybı 1 milyar dolardı. Onun için aslında bizim ihracatımız Şubat‘ın 28 mukayeselerine göre yaklaşık 900 milyon dolara yakın bir artış da olması gerekiyordu"