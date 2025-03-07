Merkez Bankası'ndan üçüncü faiz indirimi

Merkez Bankası, faizi 2,5 puan indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,50'ye çekti. Karar ile Para Politikası Kurulu, üst üste üçüncü toplantıda faiz indirimine gitmiş oldu. Merkez Bankası, duyuru metninde "enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla karar alınacağı" ifadelerini korudu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 2,5 puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurulun, politika faizinin yüzde 45'ten yüzde 42,50'ye indirilmesine karar verdiği bildirildi.Faiz indirimine Aralık 2024'te 250 baz puanla başlayan Merkez Bankası, ocak ayındaki toplantıda da faizi yüzde 47,50'den yüzde 45'e indirmişti. Dünkü kararla Para Politikası Kurulu, üst üste üçüncü toplantıda faiz indirimine gitmiş oldu.
TEMEL MAL ENFLASYONU DÜŞÜK SEYREDİYOR
Enflasyonun ana eğilimi ocak ayındaki artış sonrasında şubat ayında gerilediği belirtilen duyuruda, "Bu dönemde temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir" denildi. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği ifade edilen duyuruda, para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiği aktarıldı. Duyuruda, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.
TOPLANTI BAZLI YAKLAŞIM İLE KARARLAR ALINACAK
Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi: "Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Son dönem kredi büyümesi gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı korumak ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla ek adımlar atılmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir."
ENFLASYONDA %5 HEDEFİNE VURGU
Duyuruda, kurulun politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceği ifade edildi.
Bankalar kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyor?
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB'nin kararının ardından bankalara ticari kredi faizlerini düşürmeleri çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların mevduat faizlerine bu indirimleri anında yansıttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Ancak ticari kredi faizleri aynı oranda inmiyor. Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar? Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz. Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar da ekonomide maliyetleri artırıp, arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı oluşturuyor. Öncelikle KOBİ kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesi gerekiyor."