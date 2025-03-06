Tehditle ucuzluk: Ülker’den ürünlerini raftan kaldıran markete yanıt

Ürünlerimizi bayimizden temin eden Anpa Gross isimli satış noktası, 190 bin satış noktamızdan biri olup, bayimizden piyasa gerçekleriyle bağdaşmayacak, kendisine özel, sadece kendi karlılığını artırmaya çalışan aşırı ticari taleplerde bulunmuş ve bundan dolayı ticaret sekteye uğramıştır. Bu durumun manipüle edilerek, basit bir ticari konudan farklı bir algı yaratma çabasını etik dışı buluyoruz. Bu yaklaşımın ilgili firmanın talep ettiği aşırı ticari talepler karşısında duruşumuzu değiştirmeyeceğini bir kez daha belirtiyoruz. Konuyla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz.