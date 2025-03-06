Tehditle ucuzluk: Ülker’den ürünlerini raftan kaldıran markete yanıt

Ülker Gıda, Anpa Gross isimli marketin, ürünlerini yüksek fiyat gerekçesiyle raflardan kaldırdığı iddialarına yanıt verdi. Şirketten yapılan açıklamada, Ülker ürünlerini temin eden Anpa Gross’un, piyasa koşullarıyla örtüşmeyen ve yalnızca kendi kârını artırmaya yönelik aşırı ticari taleplerde bulunduğu belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca Ülker'in lider markalarını en uygun fiyatlar ile 81 yıldır tüketicilerle buluşturmaya devam ettiği de kaydedildi.
Hukuki süreç başlatıldı
Ülker, maliyetleri kontrol altında tutmaya devam ettiklerini ve 81 yıldır devam eden tüketicilere en uygun fiyatlarla ürün sunma misyonlarını sürdüreceklerini belirtti.
"Sosyal medyada, Ülker ürünlerinin bir market tarafından uygun fiyatlı olmadığı iddiasıyla raftan kaldırılmasıyla ilgili paylaşımlara kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklık getirmek isteriz.
Ürünlerimizi bayimizden temin eden Anpa Gross isimli satış noktası, 190 bin satış noktamızdan biri olup, bayimizden piyasa gerçekleriyle bağdaşmayacak, kendisine özel, sadece kendi karlılığını artırmaya çalışan aşırı ticari taleplerde bulunmuş ve bundan dolayı ticaret sekteye uğramıştır. Bu durumun manipüle edilerek, basit bir ticari konudan farklı bir algı yaratma çabasını etik dışı buluyoruz. Bu yaklaşımın ilgili firmanın talep ettiği aşırı ticari talepler karşısında duruşumuzu değiştirmeyeceğini bir kez daha belirtiyoruz. Konuyla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz.
Satın alma stratejilerimiz, entegre üretimimiz ve israfsız şirket modelimizle maliyetlerimizi daima kontrol altında tutuyoruz.
Lider markalarımızı en uygun fiyatlar ile tüketicilerimizle buluşturmaya 81 yıldır devam ediyoruz."