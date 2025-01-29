Ülker kuru yemiş ve meyve bar pazarına 'Ülker Go Ahead' ile girdi

“Gıda sektörü, hızla değişen yaşam tarzlarına uyum sağlamak zorunda ve bu noktada inovasyon, tüketiciye hem lezzetli hem de pratik seçenekler sunmanın anahtarı haline geliyor. Ülker’de değişen beklentiler ve yeni yaşam trendleriyle tüketicilerimiz için sürekli yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Yıldız Holding bünyesinde yer alan Sakız Şeker Ar-Ge merkezimizle birlikte toplam 3 Ar-Ge merkezine sahip tek gıda markasıyız. Sadece 2024 yılında Ocak- Eylül ayında toplam 35 yeni ürünümüzü hayata geçirdik. Geçtiğimiz sene inovatif ürünlerimiz, sakız şeker kategorisi hariç, toplam iç piyasa ciromuzun %13’ünü oluşturdu. Son 5 yılda ise 220’nın üzerinde yeni ürünümüz raflardaki yerini aldı. Tüketici davranışlarındaki değişime uygun stratejilerle ürettiğimiz, her segmentten tüketiciye lezzetli bir deneyimin kapısını açan kuru yemiş ve meyve barlarla, bu kategorinin de en güçlü markası olmayı hedefliyoruz”