Ticaret Bakanı Bolat gıda sektörü temsilcileriyle iftarda bir araya geldi: Bu ramazan ayında fiyat artışı olmadı

"Bu ramazan ayında fiyat artışı olmadı. Hatta kampanyalarla ciddi indirimler de söz konusu. Ancak son 2 hafta önemli bir soğuk dalgası oldu. Sebze meyve fiyatlarında bazı oynamalar meydana gelebiliyor. Bazen kuraklık olduğunda da arz talep dengesi bozulabiliyor. Tarım ürünlerinde bunlar yaşanabiliyor. Ticaret Bakanlığı olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızla istişare içindeyiz. Geçen haziran ayından bu yana piyasalarda sakinlik var. Üretim, arz bol, fiyatlar öngörülebiliyor. Hem üreticilerimiz ve satıcılarımız için hem de tüketicilerimiz için piyasaların istikrarlı olduğunu görmek önemli. Enflasyon bu yıl sonuna kadar yüzde 20'li rakamlara doğru inişe geçti ve inşallah sürümden kazanılacağı, sürümden kar edileceği döneme, normalleşmeye doğru devam ediyoruz. Bu bir dengeleme dönemi."