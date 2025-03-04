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Bakan Bolat ihracat rakamlarını açıkladı: 20,8 milyar dolar oldu

Bakan Bolat ihracat rakamlarını açıkladı: 20,8 milyar dolar oldu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:334/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 şubat ayında ihracatın bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 1,5 oranında azalarak 20,8 milyar dolar olduğunu açıkladı. 2024 yılında aynı ayda ihracat 21,1 milyar dolar olmuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Şubat ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %1,5 düşüşle 20,8 milyar dolara gerilediğini açıkladı.


2024 Şubat ayında ise ihracat 21,1 milyar dolar seviyesindeydi.


Bolat, düşüşün parite ve takvim etkisinden kaynaklandığını; takvim etkisinin yaklaşık 1 milyar dolar, parite etkisinin ise 330 milyon dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.


  • Takvim etkisinin mart ayında da etkili olmayı sürdüreceğini kaydeden Bakan Bolat, küresel görünüm olarak, ABD’nin Çin, Meksika ve Kanada’ya yönelik yeni kararlarının da küresel ticarete olumsuz etkisinin olacağını belirtti.

Bakan Bolat, ithalatın ise şubat ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 3,8 artarak 28,9 milyar dolar olduğunu, ithalat artışının doğalgazdaki küresel fiyat artışından gelen yaklaşık 1 milyar dolarlık ilave artış ve altın ithalatındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.


Buna bağlı olarak, ihracattaki düşüş, ithalattaki artışa bağlı olarak dış ticaret açığı şubat ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 20,5 oranında artarak 8,2 milyar dolar oldu.


#Ömer Bolat
#ekonomi
#dış ticaret

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