Yıllık enflasyon yüzde 40'ın altında

Ocakta aylık yüzde 5,03 ile beklentilerin üzerinde artan enflasyon şubatta hız keserek yüzde 2,27 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Tüketici enflasyonunun tahminlerin altında gerçekleşmesinde giyim ve sağlık fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 2,27 arttı. Yıllık enflasyon da yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ekonomistler, enflasyonun aylık yüzde 3, yıllık yüzde 40 olmasını tahmin ediyordu. Tüketici enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesinde giyim ve sağlık fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Ocakta aylık enflasyon yüzde 5,03 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 42,12'ye inmişti. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise şubatta aylık bazda yüzde 2,12 düzeyinde hesaplanırken, yıllık olarak yüzde 25,21 ile son 4 yılın dip seviyesini gördü. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi de yüzde 53,83 olarak kayıtlara geçti.
GİYİM VE SAĞLIKTA NEGATİF FİYATLAMA
Ana harcama grupları itibarıyla şubat ayında en hızlı artış yüzde 9,92 ile eğitimde yaşandı. Eğitimi yüzde 4,58 ile konut, yüzde 3,17 ile gıda ve alkolsüz içecek grubu izledi. Giyim ve ayakkabı ile sağlık grubunda ise negatif enflasyon görüldü. Giyim ve ayakkabıda yüzde 5,06'lık geri çekilme dikkat çekti. Sağlık grubunda katkı payı güncellemesi ile yüzde 4,38'lik düşüş meydana geldi. Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 94,90 ile eğitim, en az artış yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti.
TALEPTE DENGELENME DÜŞÜŞE KATKI VERDİ
Verileri değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecinde kararlılıkla uyguladıkları politikalar neticesinde enflasyonun düşmeye devam ettiğini belirtti. Yılmaz, "Üretici enflasyonundaki görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam etmektedir. Bu durum fiyatlama davranışlarında normalleşmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Talepte dengelenme bu süreçte enflasyondaki düşüşe katkı veriyor" ifadelerini kullandı.
Alım gücünü kalıcı olarak iyileştireceğiz
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 9 aydır gerileyen yıllık enflasyonun, şubatta yüzde 39,1 olarak gerçekleştiğine işaret etti. Sosyal medya hesabından enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yapan Şimşek, "Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu. Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde, enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız" açıklamasında bulundu.
Sıkı denetimlerle gıda enflasyonu 6,7 puan azaldı
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, aldıkları tedbirlerin ve sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde şubatta yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 6,7 puan azalarak son üç yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11'e gerilediğini bildirdi. Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonun düşmeye, yatırım, üretim ve istihdamın ise artmaya devam ettiğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi: "İşlenmemiş gıdada yıllık enflasyon şubatta bir önceki aya göre 10,42 puan gerileyerek yüzde 33,75, taze sebze ve meyvede 21,32 puan gerileyerek yüzde 40,82 oldu. Enerji ve gıda dışı mallarda da yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2 puan gerileyerek yüzde 23,16, temel mallarda 2,2 puan gerileyerek yüzde 21,71 seviyesine geldi."