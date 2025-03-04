Yıllık enflasyon yüzde 40'ın altında

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, aldıkları tedbirlerin ve sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde şubatta yıllık enflasyonun bir önceki aya göre 6,7 puan azalarak son üç yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11'e gerilediğini bildirdi. Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonun düşmeye, yatırım, üretim ve istihdamın ise artmaya devam ettiğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi: "İşlenmemiş gıdada yıllık enflasyon şubatta bir önceki aya göre 10,42 puan gerileyerek yüzde 33,75, taze sebze ve meyvede 21,32 puan gerileyerek yüzde 40,82 oldu. Enerji ve gıda dışı mallarda da yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2 puan gerileyerek yüzde 23,16, temel mallarda 2,2 puan gerileyerek yüzde 21,71 seviyesine geldi."