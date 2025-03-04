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Kanada'dan ABD'ye misilleme: Yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak

Kanada'dan ABD'ye misilleme: Yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak

10:104/03/2025, Salı
DHA
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın bugünden itibaren ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yönelik gümrük tarifelerinin bugün başlayacağına ilişkin, "
Amerikan gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesi halinde
Kanada da bugünden itibaren geçerli olmak üzere buna yüzde 25 gümrük vergisiyle karşılık verecek" dedi.

Trudeau, ABD'nin bu ticari eylemini geri çekene kadar Kanada'nın tarifelerinin yürürlükte kalacağını belirterek,
"ABD tarifelerinin sona ermemesi halinde çeşitli tarife dışı önlemleri takip etmek için eyaletler ve bölgelerle devam eden görüşmeler içindeyiz"
ifadelerini kullandı.




#ABD
#Kanada
#Justin Trudeau

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