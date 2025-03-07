Site yönetiminde yetkili şirket dönemi

Site yönetimleri düzenlemelerinde sona gelindi. Sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği şirketler site yönetimi hizmeti verebilecek. Site yönetim şirketlerinin harcamaları denetlenecek. Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi binalarda faaliyet gösterecek yönetim şirketleriyle ilgili mevzuat düzenlemesinde hazırlıklarını tamamladı. Yeni düzenlemeyle konut ve konutla birlikte ticari alanı olan binaların (sitelerin) yönetiminde faaliyet gösterecek şirketler bakanlık tarafından sınıflandırılacak ve belgelendirilecek. Mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra, kat malikleri yönetim işini kendileri değil de şirketlere yaptırmak isterlerse, bu işleri sadece bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler üstlenebilecek.

EK HİZMETLER GELİYOR

Bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra; otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat ve peyzaj, mimari, tesisat, elektrik gibi projelere uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak. Kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edip sağlayacak. Noksanlıklar, yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler konusunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracaklar. Site yönetimleri yerine getirilmesi zaruri olan konularla ilgili gereken tedbirlerin alınmaması durumunda da ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.

YILDA BİR KEZ ZORUNLU OLACAK

Bu şirketlerin yönetim hizmeti verdikleri binalardaki faaliyetleri ve yapılan harcamaları da yine bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince yapılacak. Bu denetimlerin yılda en az bir kez yapılması zorunlu olacak. Ayrıca kat malikleri denetim talebi yapabilecek.

ŞEFFAFLIK İÇİN ORTAK PLATFORM

Kat maliklerinin iskan ettikleri yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden şeffaf bir şekilde erişimi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca elektronik yazılım sistemi kurulup ortak kullanıma açılacak. Yapılan bu yenilikler artan şikayetleri de ortadan kaldıracak.







