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Bakan Işıkhan: Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun görev ve yetkileri yeniden tanımlandı

Bakan Işıkhan: Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun görev ve yetkileri yeniden tanımlandı

15:146/03/2025, Perşembe
DHA
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"İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi" genelgesi Resmi Gazete'de
"İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi" genelgesi Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi' ile Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun görev ve yetkilerinin yeniden tanımlandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun görev ve yetkilerinin yeniden tanımlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Çalışanların motivasyonunu artırmak, daha sağlıklı ve huzurlu çalışma ortamları oluşturmak, kapsayıcı, sürdürülebilir istihdamı desteklemek ve toplumsal refahı artırmak amacıyla mobbing ile mücadelede önemli bir adım daha attık. Temel amacımız; çalışma hayatında karşılaşılan ve iş gücü piyasasında fırsat eşitliğine zarar veren unsurları ortadan kaldırmak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2025/3 sayılı 'İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi' sayesinde Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu'nun görev ve yetkileri yeniden tanımlanarak, politika üretme noktasında aktif bir yapıya kavuşturuldu. Kurul üyeleri revize edilerek ve Kurul'a katılım sağlayan kurum ve kuruluşların kapsamı genişletildi. Kurul'un yapısı, görev alanları ve kapsamı belirlendi. İşverenin sorumluluğunun kapsamı genişletildi. Gizlilik ilkesinin önemi vurgulandı ve gerçeğe aykırı iddiaların önlenmesi için düzenleme yapıldı. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütecek kurum ve kuruluşların kapsamı genişletildi" ifadelerini kullandı.



#Vedat Işıkhan
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu

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