Bakan Işıkhan duyurdu: Doğum izni artırılacak

"Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık. Doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alıyoruz. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz. Aile-iş-yaşam dengesinin sağlanabilmesi açısından bu tür politikaların önemli olduğunu kabul ediyoruz."