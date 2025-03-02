Bakan Işıkhan duyurdu: Doğum izni artırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, anne ve babaların doğum izni haklarının kapsamını genişletmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Günümüzde kadınlar için doğum izni, memurlarda da SSK'lılarda da doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta olarak uygulanıyor.
Babalara verilen izin ise memurlarda 10 ve işçilerde 5 gün.
Kadınların doğum izinlerinin süresi işten ayrılmalarında kritik önem taşıyor. Babalara verilen doğum izin sürelerindeki farklılık ise tartışmalara neden oluyor.
Kadınları iş hayatında tutmak amaçlanıyor
Türkiye gündeminde kadınların iş hayatında tutmak için bebeklere bakıcı yardımı ve bakıcılara bebek bakım eğitimi verilmesi de dahil birçok formül geliştirildi. Bu formüllerden birisinin de doğum izninin artırılması olması bekleniyor.
Doğum izni süresinin artırılmasını Vedat Işıkhan dillendirdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda yaptığı konuşmada değindiği konulardan birisi de "doğum izni" oldu.