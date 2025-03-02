Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Işıkhan duyurdu: Doğum izni artırılacak

Bakan Işıkhan duyurdu: Doğum izni artırılacak

13:412/03/2025, Sunday
Diğer
Sonraki haber
Doğum izni süresinin artırılmasıyla kadınları iş hayatında tutmak amaçlanıyor
Doğum izni süresinin artırılmasıyla kadınları iş hayatında tutmak amaçlanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, anne ve babaların doğum izni haklarının kapsamını genişletmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Günümüzde kadınlar için doğum izni, memurlarda da SSK'lılarda da doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta olarak uygulanıyor.


Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta ekleniyor. Böylece çoğul gebeliklerde doğumdan önceki analık izni süresi on haftaya çıkıyor.

Babalara verilen izin ise memurlarda 10 ve işçilerde 5 gün.


Kadınların doğum izinlerinin süresi işten ayrılmalarında kritik önem taşıyor. Babalara verilen doğum izin sürelerindeki farklılık ise tartışmalara neden oluyor.



Kadınları iş hayatında tutmak amaçlanıyor


Türkiye gündeminde kadınların iş hayatında tutmak için bebeklere bakıcı yardımı ve bakıcılara bebek bakım eğitimi verilmesi de dahil birçok formül geliştirildi. Bu formüllerden birisinin de doğum izninin artırılması olması bekleniyor.


Doğum izni süresinin artırılmasını Vedat Işıkhan dillendirdi


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunda yaptığı konuşmada değindiği konulardan birisi de "doğum izni" oldu.


"İşçi ve memur arasındaki farkın giderilmesi için çalışmalara başladık"


Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada
"Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık. Doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alıyoruz. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz. Aile-iş-yaşam dengesinin sağlanabilmesi açısından bu tür politikaların önemli olduğunu kabul ediyoruz."
dedi.



#Vedat Işıkhan
#doğum izni
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan ve Artvin’de yarın okullar tatil mi? 3 Mart Pazartesi okul var mı?