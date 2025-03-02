ROKETSAN geliştirdi: Seyir füzesi 'Kara Atmaca' en uzun menzilli uçuşunu yaptı

En uzun menzilli seyir füzemiz Kara #ATMACA 😎 ATMACA UM, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. 🦅🚀 Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun.🇹🇷 #Roketsan pic.twitter.com/atkhnKh8tq

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "En uzun menzilli seyir füzemiz Kara Atmaca. Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" denildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kara Atmaca'mız atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi! Seyir füzemiz Atmaca UM, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak, sahadaki güvenirliğini ve caydırıcı gücünü bir kez daha kanıtladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.