Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
ROKETSAN geliştirdi: Seyir füzesi 'Kara Atmaca' en uzun menzilli uçuşunu yaptı

ROKETSAN geliştirdi: Seyir füzesi 'Kara Atmaca' en uzun menzilli uçuşunu yaptı

13:202/03/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi.
Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi.

Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi Atmaca UM (Kara Atmaca), en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "En uzun menzilli seyir füzemiz Kara Atmaca. Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" denildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kara Atmaca'mız atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi! Seyir füzemiz Atmaca UM, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak, sahadaki güvenirliğini ve caydırıcı gücünü bir kez daha kanıtladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


#ROKETSAN
#Atmaca UM
#Kara Atmaca

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB EKYS 2025 soru ve cevapları yayımlandı mı?