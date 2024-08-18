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Ekonomi

Seyir füzesi 'Kara Atmaca' en uzun menzilli uçuşunu yaptı

Roketsan'ın geliştirdiği yerli ve milli seyir füzesi ATMACA UM testlerinde yeni bir eşik aşıldı. Hedefi tam isabetle vuran ATMACA UM, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu da gerçekleştirmiş oldu.

17:17 - 18/08/2024 Pazar
AA
Foto: AA
Foto: AA

Roketsan tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi silah sitemi Atmaca UM (Kara Atmaca), atışlı test çalışmalarında hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.



Şirket, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı

"Kara Atmaca uzun menzil uçtu" ifadesine yer verilen paylaşımda, "Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulunuldu.


#Atmaca UM
#Kara Atmaca
#ROKETSAN
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