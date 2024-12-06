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DSİ işçi alımı kurası ne zaman? DSİ 515 işçi alımı kura tarihi

DSİ işçi alımı kurası ne zaman? DSİ 515 işçi alımı kura tarihi

15:246/12/2024, Friday
Yeni Şafak
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DSİ kura çekimi ne zaman?
DSİ kura çekimi ne zaman?

"DSİ işçi alımı kurası ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilecek sürekli işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Başvuru yapan adaylar arasından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılacak kişiler, kura çekimiyle belirlenecek. DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi ve detayları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, sürecin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde kura çekim işleminin yapılması bekleniyor. Adaylar, kura sonuçlarını DSİ’nin resmi internet sitesi veya duyurular sayfasından takip edebilirler.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Alım süreci iki aşamada yürütülecek.

Alımlar için başvuru süreci 29 Kasım'da sona erdi. Başvuru işlemlerini geride bırakan adaylar, kura çekim tarihini araştırıyor.


KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura sonuçları ve isim listesi https://www.dsi.gov.tr/Duyuru/DuyuruListe adresinden ilan edilecek.


BAŞARI PUANI KAÇ?

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

#DSİ
#dsi işçi alımı
#kura tarihi

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