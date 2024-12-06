Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Alım süreci iki aşamada yürütülecek.

Alımlar için başvuru süreci 29 Kasım'da sona erdi. Başvuru işlemlerini geride bırakan adaylar, kura çekim tarihini araştırıyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura sonuçları ve isim listesi https://www.dsi.gov.tr/Duyuru/DuyuruListe adresinden ilan edilecek.