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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde değerlendirilmek üzere 1273 personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Kirişçi, Bakanlık bünyesinde 6 bine yakın personel alımı yapılacağını ve 1273 personel için başvurular 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alındı ve sona erdi. Peki, Devlet Su İşleri 1273 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

12:56 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
DSİ personel alımı sonuçları

DSİ personel alımı sonuçları

Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 sözleşmeli personel alımı başvurularında son gün geldi. Başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre Devlet Su İşleri sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi sona erdi. Peki, DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

DSİ 1273 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ Mİ?

Bakan Kirişçi tarafından sosyal medyada yapılan açıklama sonrasında 1273 personel alımına ilişkin tarih netleşmişti. Buna göre; Başvurular "Kariyer Kapısı" internet adresi üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alındı ve başvurular sona erdi.

ALIM YAPILACAK BRANŞ VE KADROLAR

Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi,

19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

DSİ, 1273 personel alımı şartlarını açıklamadı. Ancak önceki alımlarda yer alan şartlara göre;

Türk Vatandaşı olmak

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Askerlik durumu itibariyle;

Askerlikle ilgisi bulunmamak

Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

#DSİ
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#dsi personel alımı sonuçları
#devlet su işleri
12 dakika önce
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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