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Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Dünya kupası çeyrek final maç tarihleri ve eşleşmeleri merak ediliyor. Dünya Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte, çeyrek final maçları için araştırmalar başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turundan çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Dünya kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Dünya kupası çeyrek final eşleşmeleri ve maç tarihleri içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya kupası çeyrek final maçları: 2022 FIFA Dünya kupası çeyrek final maç tarihleri ve eşleşmeler
Dünya kupası çeyrek final maçları

2022 Dünya Kupası'nda bir üst tura çıkan takımlar çeyrek final mücadelesi veriyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turu maçında ABD'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

9 Aralık Cuma:

18.00 Hırvatistan-Brezilya (Education City)

22.00 Hollanda-Arjantin (Lusail)

10 Aralık Cumartesi:

18.00 Fas-Portekiz (Al Thumama)

22.00 İngiltere-Fransa (Al Bayt)

Dünya kupası çeyrek final maçları
Dünya kupası çeyrek final maçları

2022 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR

Hollanda

Arjantin,

Fransa,

İngiltere,

Brezilya

Hırvatistan

Fas

Portekiz

8 ARALIK DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN MAÇ VAR MI?

Dünya Kupası'nda ilk ara bugün gerçekleşiyor. Şimdiye dek 56 maçın oynandığı turnuvada dün olduğu gibi 8 Aralık'ta da maç oynanmayacak.

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