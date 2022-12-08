Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

2022 Dünya Kupası'nda bir üst tura çıkan takımlar çeyrek final mücadelesi veriyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turu maçında ABD'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.
DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
9 Aralık Cuma:
18.00 Hırvatistan-Brezilya (Education City)
22.00 Hollanda-Arjantin (Lusail)
10 Aralık Cumartesi:
18.00 Fas-Portekiz (Al Thumama)
22.00 İngiltere-Fransa (Al Bayt)
2022 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR
Hollanda
Arjantin,
Fransa,
İngiltere,
Brezilya
Hırvatistan
Fas
Portekiz
8 ARALIK DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN MAÇ VAR MI?
Dünya Kupası'nda ilk ara bugün gerçekleşiyor. Şimdiye dek 56 maçın oynandığı turnuvada dün olduğu gibi 8 Aralık'ta da maç oynanmayacak.