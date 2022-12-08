Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Dünya kupası çeyrek final maç tarihleri ve eşleşmeleri merak ediliyor. Dünya Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte, çeyrek final maçları için araştırmalar başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turundan çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Dünya kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Dünya kupası çeyrek final eşleşmeleri ve maç tarihleri içeriğimizde.

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