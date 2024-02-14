100 cesetli toplu mezar bulundu: Bazılarının elleri bağlı bazılarının kafatasında mermi var

Ekranların sevilen dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", merakla beklenen 12. bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Selahaddin’in büyük çabaları sonucunda Askalan fethedilmiştir. Ancak beklenmedik bir felaket Gazze semalarından göğe yükselir. Devletleri ve orduları parasıyla yönetecek kadar zengin bir Yahudi olan Avram, daha önce görülmemiş büyüklükte bir haçlı ordusuyla yeni bir haçlı seferi başlatır ve Gazze’de Müslümanları katletmeye girişir. Selahaddin, mazlumları kurtarmak için harekete geçerken, Gazze'ye girmenin yolunu bulur. Haçlılar tarafından eşi ve çocuğu katledilen Hızır, Selahaddin'i mezarlığa götürür "Gazze'nin kapısı mezar, ölü girer diri çıkarlar" der ve mezarlıktaki gizli tünele ulaşmasını sağlar. Peki, Selahaddin kendisini bekleyen engelleri aşabilecek midir?