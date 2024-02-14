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Dünya

100 cesetli toplu mezar bulundu: Bazılarının elleri bağlı bazılarının kafatasında mermi var

Afganistan'ın Host vilayetinde içinde 100 ceset olan toplu mezar tespit edildi. Mezarın, 1979-1989 yıllarında yaşanan Sovyetler Birliği işgali dönemine ait olduğu tahmin ediliyor. Bazı cesetlerin ellerinin arkadan bağlı olduğu ve bazılarının kafataslarında mermi tespit edildiğini belirtildi.

17:38 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Afgan basınında yer alan haberlere göre, Host vilayetindeki Şeyh Zaid Üniversitesi yakınlarında içinde kadın cesetlerinin de olduğu toplu mezar bulundu.

İçinde 100 ceset olan mezarın, 1979-1989 yıllarında yaşanan Sovyetler Birliği işgali dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

Basına konuşan Host Belediye Başkanı Bismillah Bilal, incelemelerin ardından cesetlerin dini usullere göre yeniden defnedildiğini belirtti.

Toplu mezarda yaklaşık 50 yıl öncesine ait saat de bulunduğu bilgisini paylaşan Bilal, bazı cesetlerin ellerinin arkadan bağlı olduğu ve bazılarının kafataslarında mermi tespit edildiğini söyledi.

Uzun yıllar Afganistan'da süren çatışmalar nedeniyle zaman zaman çeşitli şehirlerde toplu mezarlara rastlanıyor.



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#Afganistan
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#Host
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