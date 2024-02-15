25 senatörden Biden'a Gazze mektubu: İnsani ara verilip yardımlar ulaştırılsın

İngiltere'nin Manchester şehrinde dün akşam düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde konuşan Müslüman bir aktivist, soğuğa ve yağmura rağmen bir araya gelen İngilizlere teşekkür etti. Hükümet ve uluslararası toplum, Gazze'de ateşkes için adım atana kadar her gece şehir meydanında toplanacaklarını söyleyen kadın, "Tüm bu zulüm karşısında umutlu olmalıyız" dedi. Kefiyeler ve Filistin bayrakları eşliğinde yağmurun altında Filistin için toplanan Manchesterlılar, kadının duygulu konuşmasını sık sık tezahüratlarla destekledi.