Hastaneden çıkanı vuruyor

Daha önce Gazze’deki Şifa ve Endonezya hastanelerini zorla tahliye ettiren işgalci güç İsrail, yine devlet terörüne başvurarak Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ni kuşattı ve buraya sığınan yerinden edilmiş Filistinlileri tehdit ve tacizle zorla tahliye etti.





TANKLAR VE İHA’LARLA KUŞATTI

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun "Quadcopter" tipi insansız hava araçlar (İHA) göndererek, İsrail saldırılarından kaçarak hastaneye sığınan yerinden edilmiş Filistinlilerden hastaneyi boşaltmasını istediğini aktardı. Hastane çevresinde çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğunu aktaran görgü tanıkları, İsrail güçlerinin yoğun ateşi nedeniyle sağlık ekiplerinin bu kişileri taşımakta zorluk yaşadığını ifade etti.





CESETLERİ MORGA GÖTÜREMİYORLAR

Atıkların hastanenin bölümlerinde birikmeye devam ettiği, bunun da hastalıkların yayılması ve yaralıların enfeksiyon kapması gibi "bir sağlık felaketinin habercisi" olduğu vurgulanan açıklamada, hastane yönetiminin yaralılardan hayatını kaybedenleri maruz kaldıkları büyük tehlike nedeniyle morga götüremediğinin altı çizildi.





ESİRİ ÖLDÜRDÜLER

İşgalci güç, "tahliye talebini" iletmek için Nasır Hastanesi'ne elleri bağlı şekilde gönderdiği Filistinli bir esiri de geri döndüğünde vurarak öldürdü. Yerel kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde alıkoydukları Filistinli bir genci elleri bağlanmış ve beyaz kıyafet giydirilmiş şekilde yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Nasır Hastanesi'ne gönderdi. Filistinli genç, hastanedekilere İsrail ordusunun tahliye talebini ilettikten sonra askerlerin bulunduğu noktaya döndü. İsrail askerleri ise Filistinli genci 3 el ateş açarak sokak ortasında öldürdü.





“HAYVAN” DİYE SESLENDİLER

Hastanenin dışındaki askeri araçların içinden Gazzelilere seslenen işgalci askerler, hoparlörlerden “Defolun hayvan sürüsü, defolun köpekler” şeklinde aşağılayıcı sözler kullandılar. İsrail askerlerinin sözleri, akıllara Gazze’de “insansı hayvanlarla” savaştıklarını söyleyen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın çirkin ifadelerini akıllara getirdi.





OKULLAR DA HEDEF ALINDI

Nasır Hastanesi'nin çevresindeki okulların da hedef alındığı ve okullarda çıkan yangının hastanenin tıbbi cihazlarının bulunduğu deposuna sıçradığı ve deponun yandığı kaydedildi. Gazze Sağlık Bakanlığı ise bir açıklama yayınlayarak, hastanenin acil servis bölümünün kanalizasyon suları altında kalmaya devam ettiği ve bu durumun sağlık ekiplerinin çalışmasını engellediğine dikkat çekti.





Gazzeli çocukları engelli bırakıyor

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 30 bine yaklaşırken, yaralı olarak kurtarılanlardan da çok sayıda kişi ampute oluyor. Doktorlar hastanelerdeki tıbbi yetersizlikler nedeniyle hastaların uzuvlarını keserek onları hayatta tutmaya çalışıyor. Hayatlarına ampute olarak devam etmek zorunda kalan onlarca çocuğun gelecek hayalleri de yarım kalıyor. Ampute kalan çocuklar, işgalci gücün saldırı düzenlediği 141 yıllık El-Ehli Baptist Hastanesi'nin hasar görmeyen kısmında tedavi görüyorlar.

Gazze’ye insanlık dışı ambargosunu uzun yıllardır sürdüren terör devleti, tıbbi malzemelere de izin vermediği için uzuv kesme ameliyatları çoğu zaman anestezi olmadan yapılıyor.



