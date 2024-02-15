Birliktelik İsrail'e baskı kurar

İSMAİL ÇOKTAN





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'de katliamlarını sürdürdüğü bir dönemde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme sürecinin yanı sıra Gazze'deki katliamların durdurulmasına yönelik atılabilecek ortak adımlar ziyaretin ana gündemini oluşturuyor. Söz konusu ziyareti Sakarya Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü'nde (ORMER) görev yapan Mısırlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Muhammed Zawawi ve Batman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Rakipoğlu değerlendirdi. Uzmanlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel dengeleri etkileyecek bir niteliğe sahip olduğunu kaydetti. Erdoğan ve Sisi, son olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmeye başladığı 2022 yılında Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmişti.





GAZZE'DE ORTAK TAVIR GÖSTERGESI

Erdoğan'ın Kahire ziyaretinin ana gündemlerinden birinin Gazze olduğuna dikkati çeken Dr. Muhammed Zawawi, Türkiye-Mısır diplomatik işbirliği ekseninin İsrail'e katliamları sonlandırması konusunda ek bir baskı getirebileceğini dile getirdi. Dr. Mehmet Rakipoğlu ise her iki ülkenin de İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine operasyon hazırlığında olmasından rahatsız olduğunu ve ziyaretin ortak bir tavır konulması konusunda önemli olduğunu kaydetti.





SAVUNMA SANAYIINE KATKI SAĞLAYACAK

Ziyaretin bölgedeki çatışmaların kontrol altına alınması açısından önem arz ettiğini söyleyen Zawawi, "Türkiye yakın zamanda Mısır'a SİHA satışını onayladı. Ancak askeri ilişkiler yalnızca SİHA satışıyla sınırlı kalmayacak. Ziyaretin iki ülke arasındaki ortak savunma sanayiine de büyük katkı sağlayacağı ve askeri ilişkilerde yeni bir dönem başlatacağı görülüyor" dedi.





BÜYÜK BEKLENTI VAR

Türkiye ve Mısır arasında, diplomatik ilişkilerin aksine ticari ilişkilerin kesintiye uğramadığına ve son 10 yılda da yatırımların sürdüğüne işaret eden Zawawi, Türkiye tarafından Mısır'da yeni bir sanayi bölgesi yatırımı hamlesi geldiğine işaret etti. Zawawi, Türkiye ve Mısır'ın bölgenin en büyük iki ülkesi olduğuna vurgu yaparak iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin başta Filistin ve Libya krizleri olmak üzere bölgesel krizlerin çözümü için zaruri olduğunu söyledi.





DOĞU AKDENIZ'DE DENGELERI DEĞIŞTIRIR

Türkiye'nin son yıllarda bölge ülkeleriyle normalleşme süreci yürüttüğünü ve Mısır'ın bu sürecin son halkası olduğunu dile getiren Dr. Mehmet Rakipoğlu da, "Mısır, bölgesel açıdan önemli bir ülke. Türkiye, Doğu Akdeniz meselesi bağlamında denklemin dışında bırakılmak isteniyordu. Mısır ile bu anlamda yapılacak muhtemel bir işbirliği ise bunu engelleyebilir" ifadelerini kullandı.





EKONOMIK ILIŞKILERE ITICI GÜÇ

Öte yandan, Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Adil el-Lami, ziyaret öncesi el-Ahram gazetesine yaptığı açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere itici güç vereceğini söyledi. İki ülkede yatırım yapan 700'ü aşkın şirketin varlığına ve karşılıklı yatırım hacminin 7 milyar doları aştığına değinen El-Lami, Erdoğan'ın ziyaretinin siyasi ilişkilere de olumlu yansıyacağını umduklarını ifade etti.



