Dünya 46 yıl sonra aynı fotoğraf ABDnin Afganistandaki tahliyesi Vietnamı hatırlattı
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46 yıl sonra aynı fotoğraf: ABD'nin Afganistan'daki tahliyesi Vietnam'ı hatırlattı

ABD ordusu 20 yılın ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etti. Kabil'in en önemli bölgelerinden Cadde-i Mesut bölgesinde bulunan elçilik, helikopterlerle tahliye edilme görüntüleri Vietnam'ı hatırlattı.

Haber Merkezi Diğer
46 yıl sonra aynı fotoğraf: ABDnin Afganistandaki tahliyesi Vietnamı hatırlattı
ABD'nin Afganistan'daki tahliyesi Vietnam'ı hatırlattı.

ABD ordusu 20 yılın ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etti. Kabil'in en önemli bölgelerinden Cadde-i Mesut bölgesinde bulunan elçilik, helikopterlerle tahliye edilme görüntüleri Vietnam'ı hatırlattı.

AFGANİSTAN'DAN KAÇIŞ

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Taliban... Kuzey Vietnam ordusu değil... İnsanların Afganistan'dan ABD'nin büyükelçiliğinin çatısından kaldırıldığını göreceğiniz hiçbir durum olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

1975 YILINI HATIRLATTI

1975 yılından Vietnam Savaşı sırasında yapılan tahliyede de aynı fotoğraf ortaya çıkmıştı.

Kamuoyunda büyük bir yankı oluşturan tahliyede, birbirlerini ezerek helikoptere binmeye çalışan Amerikalıların çareziliğine, dünya şahit olmuştu.

Saygon’un düştüğü gün ‘’Operation Frequent Wind’ adı verilen operasyonla şehirde bulunan bin Amerikalı ve 5 bin Amerikan yanlısı Vietnamlı helikopterlerle 18 saat içinde açıktaki uçak gemilerine taşındı. Bu tarihteki en büyük helikopter tahliyesi oldu.

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