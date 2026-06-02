AB Konseyi Başkanı Costa Almanya Başbakanı Merz'in Ukrayna'ya yönelik önerisine karşı çıktı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna'ya oy kullanma hakkı olmayan "ortak üyelik" statüsü verilmesini önermesinin ardından buna gerek olmadığını belirtti.

Costa, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ülkenin Başbakanı Hristijan Mickoski ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Merz'in AB liderlerine gönderdiği Ukrayna hakkındaki mektubu daha sonra ele alacaklarını aktaran Costa, "Anladığım kadarıyla Başbakan Merz, 6 Batı Balkan ülkesinin üyelik sürecinin Ukrayna'ya göre daha kolay olduğuna inanıyor. Bu yüzden müzakerelerin sonuçlanması ile Ukrayna'nın resmen AB'ye girebileceği an arasında bir köprü görevi görecek özel bir süreç, özel bir statü sonucuna vardı." diye konuştu.

Costa, böyle bir statünün verilmesine gerek olmadığını çünkü Ukrayna'nın AB Komisyonuyla yürütülen gayri resmi müzakere sürecinde "çok iyi performans gösterdiğini" söyledi.

Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerine "en kısa sürede resmen" başlamak istediklerini belirten Costa, "Kuzey Makedonya'nın geleceği kesinlikle Avrupa Birliği içindedir." dedi.

Costa, Üsküp'ün son dönemde hukukun üstünlüğü ve kamu yönetimi alanlarındaki reform gündeminde "somut ilerleme" kaydettiğini ifade ederek, katılım müzakerelerine resmen başlanması için sonraki adımın 2022'de varılan anlaşmaya uygun olarak anayasada bazı değişikliklerin kabul edilmesi olduğunu belirtti.

Diğer yandan Mickoski, Costa'nın ziyaretinin bölge ve vatandaşların beklentileri açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Oldukça açık, samimi ve içerikli bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa'daki geleceğimiz, reformlar, ekonomi, hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele konularını ele aldık." bilgisini verdi.

Mickoski, Avrupa entegrasyonunun yalnızca siyasi süreç değil, aynı zamanda vatandaşların yaşam standartlarını doğrudan etkileyen bir süreç olduğunu dile getirdi.

Hükümetin reformlara ve somut sonuçlar elde etmeye bağlı kalacağını bildiren Mickoski, "Ben ortaklığa, dürüst ve samimi diyaloğa, karşılıklı anlayışa inanıyorum." ifadesini kullandı.

Merz, AB liderlerine hitaben 21 Mayıs'ta yazdığı mektubunda, Ukrayna'ya oy kullanma hakkı olmayan "ortak üyelik" statüsü verilmesini önermiş, bu girişimini Ukrayna'nın savaş halindeki bir ülke olarak içinde bulunduğu özel durum ve üyelik müzakerelerinde önemli ilerlemeler kaydetmesiyle gerekçelendirmişti.

Ukrayna'nın yakın zamanda tam üye olmasını gerçekçi bulmayan Merz, "(Ukrayna'nın AB'ye) Katılım sürecini kısa vadede tamamlayamayacağımız açıktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.



