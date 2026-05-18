AB Suriye'deki bakanların yaptırımını kaldırdı: Alınan karar memnuniyetle karşılandı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırım kararlarının kaldırıldığını ifade etti. Açıklamada, Avrupa Birliği'nin aldığı kararın memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.
Suriye yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Bazı kritik makamlardaki isimler de listede yer almıştı
Avrupa Konseyi, Suriye'deki devrik Beşşar Esed rejimine uygulanan yaptırımların bir yıl süreyle uzatıldığını, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları da dahil 7 kurumun yaptırım listesinden çıkarıldığını açıklamıştı.
AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başlamıştı.
Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik, seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler konulmuştu. Devrik rejimin lideri Beşşar Esed, dönemin bakanları ve bazı kritik makamlardaki isimler de listede yer almıştı.