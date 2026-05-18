AB Suriye'deki bakanların yaptırımını kaldırdı: Alınan karar memnuniyetle karşılandı

21:5518/05/2026, Pazartesi
Suriye, AB'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararından memnun
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırım kararlarının kaldırıldığını ifade etti. Açıklamada, Avrupa Birliği'nin aldığı kararın memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Suriye yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

AB'nin, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil Suriye hükümetine ait çeşitli kurumlara, uygulanan yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Şeybani,
"Halkımıza karşı işlenen suçlara karışanlara yönelik yaptırımların yenilenmesini de takdir ediyoruz."
dedi.
Şeybani,
"AB ülkeleri ile halkımızın menfaatleri doğrultusunda, karşılıklı saygıya dayanan ve yeniden inşa sürecini destekleyen işbirliklerini güçlendirmeyi umut ediyoruz."
ifadelerini kullandı.

Bazı kritik makamlardaki isimler de listede yer almıştı

Avrupa Konseyi, Suriye'deki devrik Beşşar Esed rejimine uygulanan yaptırımların bir yıl süreyle uzatıldığını, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları da dahil 7 kurumun yaptırım listesinden çıkarıldığını açıklamıştı.

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başlamıştı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik, seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler konulmuştu. Devrik rejimin lideri Beşşar Esed, dönemin bakanları ve bazı kritik makamlardaki isimler de listede yer almıştı.



