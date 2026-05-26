AB'den Rusya'ya yönelik yeni karar: İnsan hakları yaptırımlarının süresini uzattı

21:1626/05/2026, Salı
AA
Fotoğraf: Arşiv
Avrupa Birliği Konseyi, Rusya’da insan hakları ihlalleri, demokratik muhalefete yönelik baskılar ve hukukun üstünlüğünü zedeleyen faaliyetler nedeniyle uygulanan yaptırımların süresini 28 Mayıs 2027’ye kadar uzattı. Yaptırımlar kapsamında listede bulunan 72 kişi ve bir kuruluşun mal varlıkları dondurulurken, AB’ye giriş ve transit geçiş yasağı da uygulanmaya devam edecek.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya’da ciddi insan hakları ihlalleri, sivil toplum ve demokratik muhalefete yönelik baskılar ile demokrasi ve hukukun üstünlüğünü zayıflatıcı faaliyetlerden sorumlu kişilere yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 28 Mayıs 2027'ye kadar uzattı.

Konseyden yapılan açıklamada, mevcut yaptırım rejimi kapsamında 72 kişiyle bir kuruluşun listede yer aldığı bildirildi.

AB yaptırımları kapsamında listelenen kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulduğu belirtilen açıklamada, AB vatandaşları ve şirketlerinin, bu kişi ve kuruluşlara fon sağlamasının yasak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, listedeki kişilere seyahat yasağı uygulandığı, bu kişilerin AB ülkelerine giriş yapmalarının veya bu ülkeler üzerinden transit geçişlerinin engellendiği ifade edildi.

AB'nin Rusya'daki insan hakları ihlalleri ve baskıları kınamayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları bağlamında ülkedeki insan hakları durumunun kötüleşmesinden derin endişe duyulduğu kaydedildi.


