Dünya ABD Afganistanda sivilleri vurdu 7 kişi hayatını kaybetti
ASYA

ABD Afganistan'da sivilleri vurdu: 7 kişi hayatını kaybetti

ABD'ye ait İHA, Afganistan'da sivillere yönelik saldırı düzenlendi. Saldırının düzenlendiği Paktiya şehirinden bir yetkili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 7 sivilin yaşamamını yitirdiğini hayatını kaybedenlerin arasında çocuklarında bulunduğunu ifade etti. Öte yandan saldırıya ilişkin ise ABD'li yetkililerden hala bir açıklama yapılmış değil.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde, ABD birliklerine ait insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi.

Paktiya İl Şura Vekili Allahmir Behramzuy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD birliklerine ait insansız hava aracının, Paktiya'nın Aryub Zazai ilçesinde sivilleri bombaladığını söyledi.

7 sivil hayatını kaybetti

Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Behramzuy, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.

Afganistan'daki ABD birliklerinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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