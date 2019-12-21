Dünya ABD Başkanı Donald Trump Türkiyeye yaptırımları içeren savunma bütçesini imzaladı
AMERİKA

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de kabul edilen 738 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısını imzaladı. Tasarıda, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve ülkeye, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, içerisinde Türkiye'ye yaptırımların da yer aldığı 2020 bütçe tasarısını imzaladı.

Tasarı, S-400'lerle ilgili CAATSA yaptırımları, Türk Akım projesi için yaptırım, F-35 uçaklarının teslimatının engellenmesi ve Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını içeriyordu.

Boru hatlarına ilişkin yaptırım

Bütçede, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı da getiriliyor.

Bütçe tasarısında, "Bu yasanın kanunlaşmasından sonra 60 günde ve sonraki her 90 günde Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı'na danışarak, Kuzey Akımı-2 ve Türk Akım projeleri veya bu projelerin yerine inşa edilecek diğer projelerin inşası için deniz seviyesinden 100 fit ve üzeri derinliğe boru hattı döşeyen gemilerin tespitine ilişkin raporu, ilgili Kongre komitelerine sunacaktır" hükmü bulunuyor.

F-35 ve S-400 detayı

Tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Aynı zamanda, Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği ifade ediliyor.

Bütçenin, 'Ulusal Savunma Stratejisi Kapsamında Modernizasyon Programlar' kısmında ise Türkiye'nin F-35 uçaklarına ilişkin bir detay yer alıyor. Buna göre, "Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık" fon ayrılması öngörülüyor.

Tasarı, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını öngörüyor. Ayırca tasarıda, Savunma Bakanlığı'na, F-35 üretim bantları olan Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye'nin siparişlerinin en üst seviyeye çıkararak üretime sokması ve ABD Hava Kuvvetleri için yapılandırılarak satın alması için ek fon sağlıyor.

Güney Kıbrıs'a silah ambargosu kalkacak

  • Tasarıda Türkiye'yi ilgilendiren diğer bir nokta ise Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargolarının kaldırılması oldu. Tasarı, söz konusu ambargoların kaldırılmasını öngörüyor ancak Kıbrıs'a silah satış ve transferlerine sınırlamalar getiriyor.
  • Tasarıya göre ABD Başkanı, Kıbrıs'a 'para aklama denetimleri konusunda ABD ile çalıştığını' ve 'Rus askeri gemilerinin adaya bakım ve yakıt ikmali için demirlememesi için gerekli adımları attığını' Kongre'nin ilgili komitelerine teyit etmediği sürece ambargolar kaldırılmayacak.

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