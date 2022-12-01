Dünya ABD çekildi PKK kaçıyor
ORTADOĞU

ABD çekildi PKK kaçıyor

PKK’nın tüm tabela örgütleri Suriye’nin kuzeyinde TSK ile baş başa kalacak. Eli kulağında olan kara harekatı öncesi ABD, “SDG” tabelası taktığı terör örgütüyle devriyeleri azalttı. Bölgedeki Amerikalı diplomatlar ve sivil personel Erbil’e geçti. PKK’da çözülmeler artarken, elebaşları örgütün parasını çalıp kaçmaya başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD çekildi PKK kaçıyor
Arşiv

Kara harekatının dillendirilmesi bile terör örgütü PKK’yı korkuttu. Suriye’nin kuzeyinde yapılacak harekat öncesi PKK askeri sevkiyata yoğunlaştı. Lojistik malzeme yüklü 30 kamyon ve tankerlerden oluşan askeri konvoy Suriye-Irak sınırındaki El Velid Sınır Kapısı’ndan geçti. Rus birlikler ise TSK’nın operasyon düzenleyeceği Tel Rıfat’a sevkiyat gerçekleştirdi. Terör örgütünde çözülmeler de hızlandı. PKK’lılar Tel Rıfat, Ayn el-Arab (Kobani) ve Münbiç’teki ailelerini başka şehirlere gönderiyor.

ELEBAŞI PKK’YI SOYUP KAÇTI

PKK elebaşlarından biri yarım milyon dolarla Kuzey Irak’a kaçtı. Yerel kaynaklar, Haseke’nin Mabadah kasabasında Sartib Muhammed İsmail adlı PKK’lı sözde yöneticinin örgütten çaldığı 500 bin dolarla Kuzey Irak’a kaçtığı bilgisini paylaştı. PKK’yı soyup kaçan elebaşının bebek katili Abdullah Öcalan’ın yakın arkadaşı Muhammed İsmail’in oğlu olduğu belirtildi. Sartib Muhammed İsmail’in çatışmalara katılmamak için korkup kaçtığı iddia edildi.

ABD’LİLER ERBİL’E GİTTİ

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin PKK’ya yönelik operasyonları nedeniyle Suriye’nin kuzeyinde “SDG” tabelası taktığı PKK’lılarla devriye sayısını azalttığını duyurdu. Diplomatlar da dahil olmak üzere bölgede görev yapan tüm Amerikalı sivil personel Irak’ın Erbil kentine tahliye edildi. Bir bölge yetkilisi, Amerikalıların şu an Erbil’de olduğunu doğruladı. ABD Dışişleri Bakanlığı çekilme haberlerini yalanlamazken, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Suriye’deki Amerikan askerlerinin güvenliğini gerekçe göstererek açıklama yapılmayacağını duyurdu.

Tel Rıfat Münbiç ve Kobani Türkiye için tehdit: Dört yılda 81 saldırı önlendi
GÜNDEM
Tel Rıfat Münbiç ve Kobani Türkiye için tehdit: Dört yılda 81 saldırı önlendi
Isırtırım demek silahlı tehdit

'Isırtırım' demek silahlı tehdit

​Yargıtay 4. Ceza Dairesi dikkat çeken bir karar aldı.
300 fıkıh alimi bu atlasta

300 fıkıh alimi bu atlasta

​İslam Düşünce Atlası tamamlandı.
20 saatlik hassas operasyon

20 saatlik hassas operasyon

​Karadeniz doğal gazını iletecek dağıtım haznesi denizin 2 bin 200 metre derinliğinde sisteme bağlandı.
Büyümede rekor kırdık

Büyümede rekor kırdık

​2023'e iyi giriş yapacağız.
Tel Rıfat Münbiç ve Kobani Türkiye için tehdit

Tel Rıfat Münbiç ve Kobani Türkiye için tehdit

​Dört yılda 81 saldırı önlendi.
MİT'ten Sincar'da nokta atış

MİT'ten Sincar'da nokta atış

​PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur etkisiz hale getirildi.
Ben şehit babasıyım

Ben şehit babasıyım

​Şehit Halil İbrahim Yiğit temmuzda evlenecekti.
EYT aralıkta Meclis'te

EYT aralıkta Meclis'te

​Sözleşmeli personelde kapsam genişliyor.
Turizm sezonu kapanmıyor

Turizm sezonu kapanmıyor

​Geçtiğimiz yıllara oranla hareketlilik yüzde 15 arttı.
Gambiya KKTC'yi tanıma yolunda

Gambiya KKTC'yi tanıma yolunda

​Bayrağımızı astık çok mutluyuz.
Ayşenur öğretmenin notları tahtada

Ayşenur öğretmenin notları tahtada

​Öğrenciler hüzünlü başladı.
İsveç'teki yeni hükümet daha samimi

İsveç'teki yeni hükümet daha samimi

​Somut adım bekliyoruz.
Meksika'ya galibiyet yetmedi

Meksika'ya galibiyet yetmedi

Suudi Arabistan ve Meksika Dünya Kupası'na veda etti.
Birlikte turladılar

Birlikte turladılar

Arjantin ve Polonya son 16 turuna yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.