ABD çekildi PKK kaçıyor

Kara harekatının dillendirilmesi bile terör örgütü PKK’yı korkuttu. Suriye’nin kuzeyinde yapılacak harekat öncesi PKK askeri sevkiyata yoğunlaştı. Lojistik malzeme yüklü 30 kamyon ve tankerlerden oluşan askeri konvoy Suriye-Irak sınırındaki El Velid Sınır Kapısı’ndan geçti. Rus birlikler ise TSK’nın operasyon düzenleyeceği Tel Rıfat’a sevkiyat gerçekleştirdi. Terör örgütünde çözülmeler de hızlandı. PKK’lılar Tel Rıfat, Ayn el-Arab (Kobani) ve Münbiç’teki ailelerini başka şehirlere gönderiyor.

ELEBAŞI PKK’YI SOYUP KAÇTI

PKK elebaşlarından biri yarım milyon dolarla Kuzey Irak’a kaçtı. Yerel kaynaklar, Haseke’nin Mabadah kasabasında Sartib Muhammed İsmail adlı PKK’lı sözde yöneticinin örgütten çaldığı 500 bin dolarla Kuzey Irak’a kaçtığı bilgisini paylaştı. PKK’yı soyup kaçan elebaşının bebek katili Abdullah Öcalan’ın yakın arkadaşı Muhammed İsmail’in oğlu olduğu belirtildi. Sartib Muhammed İsmail’in çatışmalara katılmamak için korkup kaçtığı iddia edildi.

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ABD’LİLER ERBİL’E GİTTİ

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin PKK’ya yönelik operasyonları nedeniyle Suriye’nin kuzeyinde “SDG” tabelası taktığı PKK’lılarla devriye sayısını azalttığını duyurdu. Diplomatlar da dahil olmak üzere bölgede görev yapan tüm Amerikalı sivil personel Irak’ın Erbil kentine tahliye edildi. Bir bölge yetkilisi, Amerikalıların şu an Erbil’de olduğunu doğruladı. ABD Dışişleri Bakanlığı çekilme haberlerini yalanlamazken, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Suriye’deki Amerikan askerlerinin güvenliğini gerekçe göstererek açıklama yapılmayacağını duyurdu.