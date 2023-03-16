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Dünya

ABD Merkez Kuvvetler: Rusya Suriye'de ABD üslerinin üzerinden mühimmatlı uçuşlarını artırdı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, Rusya'nın Suriye'de ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslerin üzerinden kara hedeflerine yönelik mühimmat taşıyan uçaklarla yaptıkları uçuşları artırdığını söyledi.

21:43 . 16/03/2023 Perşembe
AA
CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Kurilla.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Kurilla.

Kurilla, ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Michael Langely ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde Amerikan ordusunun Afrika ve Orta Doğu'daki faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'dan Suriye'de ABD ordusuna taciz

Ukrayna'daki savaşa rağmen Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığında önemli bir azalma olmadığını belirten Kurilla, "Son zamanlarda Rus Hava Kuvvetlerinin bölgede daha gayri profesyonel, daha tehlikeli davranışlarda bulunduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir senatörün buna örnek vermesini istemesi üzerine Kurilla, "Üslerimizin üzerinden provokasyon amacıyla kanatlarına kara hedeflerine yönelik mühimmat takılı uçaklarla uçuşlar yapıyorlar. Bu gerçekten tehlikeli ve gayri profesyonel." dedi.

ABD'nin Rusya'ya profesyonel davranma çağrısı yaptığını belirten Kurilla, "Hemen her gün ihlal ettikleri kuvvetlerin güvenli ayrışmasına yönelik protokolleri yeniden müzakere etmek istiyorlar." diye konuştu.

Kurilla, Rusya'nın bu davranışlarının yeni olmadığını ancak 1 Mart'tan itibaren bu uçuşlarda ciddi bir artış olduğunu söyledi.

ABD ile Rusya arasında hava harekatlarında kuvvetlerin güvenli bir şekilde ayrışması için 2015'te mutabakat imzalanmıştı.

İran nükleer silah elde ederse Orta Doğu sonsuza dek değişir

Oturumda, İran'ın nükleer silah programı da gündeme geldi.

Orgeneral Kurilla, İran'ın en geniş ve oldukça çeşitli bir füze kapasitesi olduğunu, Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurmak için ellerinde binlerce balistik ve seyir füzesi olduğunu söyledi.

Kurilla, İran’ın ayrıca bölgedeki en etkili insansız hava araçları gücüne sahip olduğunu belirterek, "Tahran 2 yıl öncesine göre bile çok daha hızlı uranyum zenginleştirebilir. İran'ın nükleer silah sahibi olması Orta Doğu’yu bir gecede ve sonsuza dek değiştirir." dedi.

İran ile Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkileri normalleştirme anlaşmasının üç yıllık bir müzakere olduğunu ve Çin'in son üç ay içinde müdahil olduğunu aktaran Kurilla, anlaşmadan daha önemli olan noktanın anlaşmanın uygulanması olduğunu dile getirdi.

Kurilla, son üç ayda 5 kez İran'ın Yemen'e gönderdiği silahlara el koyduklarını hatırlatırken, Suudi Arabistan'ın İran'ın Yemen'e silah göndermesi durumunda Çin'den hesap sorup sormayacağını göreceklerini belirtti.


Afganistan'daki DEAŞ-H 6 ay içinde ABD'ye saldırı yapabilecek kabiliyete ulaşacak


ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından bölgedeki istihbarat kabiliyetinin azaldığını ifade eden Kurilla, Afganistan'a nüfuz etmenin yollarını aradıklarını kaydetti.

Bir soru üzerine Kurilla, "Komutanlarımın tahminine göre onlar (DEAŞ-H) bize veya batının menfaatlerine yönelik bir dış operasyon yapma kabiliyetlerine 6 aydan daha az bir sürede ulaşacaklar." uyarısında bulundu.


Çin'in Afrika ve Orta Doğu'daki etkinliği


Toplantıda iki ABD'li komutan da Çin'in Afrika ve Orta Doğu'da etkinliğini artırdığının ve bunun ABD'nin aleyhine işlediğinin altını çizdi.

Kurilla, diğer taraftan, Çin'in Orta Doğu'da son 10 yılda silah satışlarını yüzde 80'in üzerinde artırdığını belirterek, Çin'in askeri ekipmanlarının bölgede entegre edilmesinin ABD'nin birçok ülke ile ortak çalışabilirliğini gelecekte riske atabileceğini kaydetti.

Çin bölgeye nüfuz etmeden ABD'nin bölgedeki asker ekipman entegrasyonunu hızlandırdığını anlatan Kurilla, dış askeri satışlarda ABD yönetimlerinin özellikle de Orta Doğu konusunda yavaş davrandığını söyledi.

Kurilla, ABD'nin yeterince hızlı bir şekilde ortaklarına silah ve ekipman satamadığını vurgulayarak,"Çin'in yaptığı şey şu: Geliyorlar, tüm kataloğu açıyorlar ve onlara, hızlı teslimat teklifi veriyorlar, herhangi bir kullanım koşulu koymuyorlar ve finansman sağlıyorlar. Onlar çok daha hızlı." diye konuştu.


Çin Batı Afrika'da üs kurarsa küresel harekat planlarının tüm hesapları değişir


AFRICOM komutanı Orgeneral Langely de Çin'in Afrika’daki faaliyetlerine dikkati çekti.

ABD’nin uzun zaman Afrika’da kesin bir üstünlüğe sahip olduğunu ancak Çin’in arayı kapatmakta olduğunu kaydeden Langely, Çin’in Afrika’nın birçok ülkesinde askeri üs kurma peşinde olduğunu söyledi.

Langely, "Çin'in Batı Afrika’da üs kurması ülkeyi (ABD) korumak için yapılan küresel jeostratejik planların tüm hesaplamalarını değiştirir. Bu onları avantajlı konuma getirir." dedi.

Amerikalı komutan, ABD'nin Afrika'da Rusya ve Çin ile silah satışı ve ortaklık konusunda rekabet ettiğini ancak Washington'un rakiplerine göre çok daha yavaş olduğunu belirtti. ​​​​​​​

#ABD
#ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM)
#Afganistan
#Rusya
#suriye
1 saat önce
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ABD Merkez Kuvvetler: Rusya Suriye'de ABD üslerinin üzerinden mühimmatlı uçuşlarını artırdı
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