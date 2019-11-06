Dünya ABD, Polonyaya vizeyi kaldırdı Bu güne kadar sadece Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistana vize uyguluyordu
AMERİKA

ABD, Polonya’ya vizeyi kaldırdı: Bu güne kadar sadece Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'a vize uyguluyordu

ABD, Polonya vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdı. ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı vize muafiyeti kararını Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ABD’nin Varşova Büyükelçisi Mostbacher ile birlikte Varşova’da düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ABD’nin Varşova Büyükelçisi Mostbacher.
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ABD’nin Varşova Büyükelçisi Mostbacher.

ABD, Polonya vatandaşlarına uyguladığı vize uygulamasını kaldırdı. Polonyalılar 11 Kasım 2019 tarihinden itibaren ABD’ye vizesiz seyahat edebilecek.

  • Buna göre ABD’ye seyahat etmek isteyen Polonya vatandaşları 11 Kasım 2019 tarihinden itibaren bu ülkeye vizesiz gidebilecek.

ABD yasalarına göre bir ülkenin vizesiz seyahat programına dahil olabilmesi için o ülkeden yapılan ABD vizesi başvurularında ret oranının yüzde 3 ve altında olması gerekiyor. Son birkaç yıldır Polonya vatandaşlarının yaptığı başvurulara verilen ret oranı yüzde 4’lerde seyrediyordu.

ABD Ruhani ve Zarif’e vize verdi
DÜNYA
ABD Ruhani ve Zarif’e vize verdi

ABD bu güne kadar Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'a vize uyguluyordu

Son dönemde gelişen ekonomisiyle dikkat çeken Polonya’da geçtiğimiz Eylül ayına kadar ABD konsolosluklarına yapılan toplam vize başvurularına verilen ret oranının yüzde 3’ün altına düşmesi üzerine ABD, Polonya vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırma kararı aldı. ABD bugüne kadar Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yalnızca Polonya, Romanya, Bulgaristan ve birliğin en yeni üyesi Hırvatistan’a vize uyguluyordu.

  • Vize uygulamasının kalkmasıyla vatandaşlarının 11 Kasım 2019 tarihinden itibaren ABD’ye vizesiz seyahat edebileceği Polonya, aynı zamanda ABD’nin Doğu Avrupa’daki en yakın müttefiki. Son yıllarda ABD ile milyar dolarlık askeri anlaşmalara imza atan Polonya, topraklarında NATO çatısı altında daha fazla Amerikan askeri bulundurulması için uzun zamandır Beyaz Saray’ı ikna etmeye çalışıyordu.

Nitekim geçtiğimiz aylarda iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla Polonya’daki ABD askeri sayısının bin daha arttırılarak 5 bin 500’e çıkarılması kararlaştırılmıştı. Polonya geçtiğimiz Şubat ayında da başkent Varşova’da ABD’nin çağrısıyla Orta Doğu Zirvesi düzenlemişti. Polonya Dışişleri Bakanlığı söz konusu zirvenin İran’a karşı düzenlendiği eleştirilerini reddetmiş ancak zirveye İran’ı davet etmemişti.

ABD Rusya heyetine BM vizesi vermedi
DÜNYA
ABD Rusya heyetine BM vizesi vermedi
Siyanür içtikleri tespit edildi

Siyanür içtikleri tespit edildi

4 kardeşin ölümü hakkında ön otopsi raporu açıklandı.
Anne ve baba gözaltına alındı

Anne ve baba gözaltına alındı

3 çocuk apartmanın giriş katına terk edilmişti.
Dolmuşçu her yerde aranıyor

Dolmuşçu
her yerde aranıyor

​1 milyon liralık altın emanet edilen dolmuşçu sırra kadem bastı.
Desteğimiz tam

Desteğimiz tam

​Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.
Bağdadi'nin eşini de yakaladık!

Bağdadi'nin eşini de yakaladık!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bilgiyi ilk kez açıkladı.
O terörist TBMM'ye girmiş

O terörist TBMM'ye girmiş

​CHP'li Ağbaba'nin PYD'li teröriste propaganda yaptırdığı görüntüler çıktı.

Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleştirildi.
Havada asılı bir şehir

Havada asılı bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.
Somalı madencilere<br>tazminat müjdesi

Somalı madencilere
tazminat müjdesi

​Bakan Dönmez 2 bini aşkın kişiye güzel haber verdi.

Yoğunluktan <br>durağa giremediler

Yoğunluktan
durağa giremediler

​Altunizade metrobüs durağında çile yine başladı.
Test çalışmaları başlıyor

Test çalışmaları başlıyor

​Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası geliyor.
Sayılı günler kaldı

Sayılı günler kaldı

Alışveriş meraklıları için sanal dolandırıcılar iş başında.
10 ülke için<br>sürpriz adım

10 ülke için
sürpriz adım

50 bin adedi aşıp İspanya'yı geride bırakacağız.
Rusya çocuk hastanesini vurdu

Rusya çocuk hastanesini vurdu

Kuvözlerdeki bebekler başka bir hastaneye tahliye edildi.
24 saatte 11 taciz gerçekleşti

24 saatte 11 taciz gerçekleşti

Bakanlık, TSK'nın mutabakata tam olarak uyduğunu belirtti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.