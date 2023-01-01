ABD Ticaret Bakan Yardımcısı: ABD ve Türkiye arasındaki ticaretin katlanarak büyümesi için fırsat görüyoruz

Venkataraman, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ile Türkiye arasında derin bir stratejik ortaklık olduğunu belirten Venkataraman, Türkiye Cumhuriyetinin 100'üncü yılını kutlamanın kendileri için stratejik açıdan olduğu kadar ticari açıdan da çok şey ifade ettiğini söyledi. Venkataraman, "Türkiye'de yıllardır faaliyet gösteren pek çok Amerikan şirketi var ve bundan gurur duyuyoruz. Türkiye için ileriye dönük büyük bir gidişat ve ABD ile Türkiye arasındaki ticaretin katlanarak büyümesi için ciddi bir fırsat olduğunu görüyoruz." dedi.

"Ticareti teşvik edebilmek için doğru politikaları uygulamaya koymalıyız"

ABD ile Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin ulaşılabilir olduğunu aktaran Venkataraman, "Ticari ilişkilerin derinliği ve her iki ülkede de var olan girişimcilik göz önüne alındığında, ticarette 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak çok mümkün olmalı." diye konuştu. Venkataraman, her iki hükümetin de bunun için çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Halkımız arasındaki ticareti teşvik edebilmek için doğru politikaları uygulamaya koymalıyız." ifadelerini kullandı. ABD'nin önemli ticari etkinliklerinden olan "Trade Winds" etkinliğinin 13-15 Mayıs'ta Türkiye'de gerçekleşeceğini belirten Venkataraman, ABD'den büyük bir ticaret heyetini İstanbul'a getireceklerini söyledi. Venkataraman, söz konusu etkinlikte şirketler arasındaki somut bağlantılarla ABD ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri genişletebilmeyi umduklarını dile getirdi. Venkataraman, "Bunun bu hedefe ulaşma yolunda iyi bir ilk adım olduğunu düşünüyoruz." dedi.

ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 32 milyar doları aştı